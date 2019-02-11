Путинская Россия погибнет от круговой поруки Константин Эггерт, «Немецкая волна»

11.02.2019, 8:50

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Константин Эггерт

Сенатор Арашуков – буревестник эпохи позднего Путина.

Много-много компьютеров. Много-много мобильных телефонов и планшетов. Много-много кинжалов. Много-много слитков золота. Видео разгрома силовиками семейного клана Арашуковых выглядят почти карикатурно, как фрагменты голливудской комедии про мафию.

Кинжалы, айфоны и круговая порука

Но это не комедия. Любителей всего золотого - Арашуковых - обвиняют не только в хищении газа на 30 миллиардов рублей, но и в организации заказных убийств. В деле появляются все новые и новые задержанные.

Всплывают давно забытые имена - например, печально знаменитого "решальщика" Назира Хапсирокова, проработавшего десять лет помощником главы администрации президента, и известного в определенных кругах под кличкой "Хапс". Хапсироков родился в том же селе, что и Рауф Арашуков. В годы работы в Кремле имя Хапсирокова не раз упоминалось в связи с торговлей должностями, которым группа мошенников занималась прямо в здании АП на Старой площади в Москве.

То есть история взлета и падения семьи Арашуковых - долгая. Головокружительная карьера Рауфа Арашукова, записанного в местные депутаты еще до достижения совершеннолетия, развивалась на глазах у очень многих. И эти многие не могли не знать или хотя бы не догадываться об источниках богатства его отца, Рауля. Он в советское время два раза сидел за хищения, а в девяностые годы стал авторитетным кавказским газовиком.

За что поплатились Арашуковы

Ни нынешний глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, ни все предыдущие руководители региона, ни ФСБ, которая должна проверять кандидатов на высшие государственные должности на причастность к организованной преступности, ни администрация президента, где согласовываются назначения на все мало-мальски значимые должности в России, не могли не знать о шлейфе обвинений в адрес семейного дуэта Арашуковых. И все закрывали на это глаза. Пока вдруг не решили их открыть.

Был ли это заказ какого-нибудь другого карачаево-черкесского клана, который хочет забрать себе газовый бизнес на Северном Кавказе? Или желание главы СК РФ Бастрыкина напомнить президенту Путину о том, как активно он борется с коррупцией и преступностью? Или попытка отвлечь внимание от скандала со списанием долгов за газ жителям Чечни?

Арашуковы - символы путинской системы

Да хоть бы все это вместе взятое! Ведь на самом деле, причина, по которой в Кремле дали Следственному комитету зеленый свет на арест Арашуковых, не так важна. Важно другое - сотни мэров, депутатов, силовиков, чиновников разного уровня много лет делали вид, что не знают о реальных делах семейства Арашуковых. А сейчас они точно так же делают вид, что прозрели и возмущены.

Многие скажут: Рауль и Рауф с их барским хамством, видным даже на кадрах задержания, ботинками ручной работы от John Loeb и коллекцией винтажных автомобилей - специфически кавказское явление. Мол, клановость, родоплеменные отношения, "хватит нам их кормить" и все такое.

Спешу вас разочаровать, господа, - ничего уникального здесь нет! Пару месяцев назад я был в одном городе на северо-западе России. И там на улицах видел красный BMW ручной сборки, на котором разъезжает сын местного авторитетного предпринимателя. Именно этого господина с простым русским именем и фамилией, а не мэра, местные жители называют настоящим хозяином города.

Свои "арашуковы" есть в сотнях российских городов. Они - не исключение, а правило. И защищает их все та же лицемерная слепота и круговая порука, которая более двадцати лет защищала Рауля и Рауфа. Они - символы путинской системы, которая строится на прянике коррупции и кнуте тюрьмы. Безбрежное воровство всего всеми смягчается точечными репрессиями.

Не стоит утешать себя мыслью о том, что в России, мол, народ верит, что бояре, конечно, плохие, зато царь хороший. И поэтому так называемую "стабильность" ничто не поколеблет. Это гигантская ошибка. Список посаженных, включающий губернаторов, сенаторов, депутатов и даже одного федерального министра Улюкаева, уже довольно длинный.

Но рейтинг президента, а значит, и всей нынешней системы власти, неуклонно снижается. Исправить это может либо резкий экономический подъем (что маловероятно), либо новая война - что, увы, вероятно намного больше. Но может так случиться, что Кремль просто не успеет ее объявить. Ведь люди все видят и становятся все злее. Рано или поздно эта злость выйдет наружу. Рауль и Рауф - буревестники страшного будущего, которое, вероятно, очень скоро станет неизбежным.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»