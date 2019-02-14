Майк Пенс: Восточным соседям не следует недооценивать возможности военного альянса США и Польши 14.02.2019, 8:23

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Расширение американского военного присутствия на территории Польши произойдет в ближайшее время.

Вице-президент Майк Пенс, прибывший в среду в Варшаву для участия в международной конференции по вопросам ближневосточной политики, предупредил Москву о недопустимости агрессии в Восточной Европе. Пенс сказал об этом во время cовместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает «Голос Америки».

Майк Пенс возглавил делегацию США на международной конференции министров иностранных дел, которая началась сегодня в польской столице. Конференция, организованная при участии США и Польши, посвящена вопросам ближневосточной политики. Сегодня в Варшаве собрались министры иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники из более чем 60 стран. Форум завершится в четверг 14 февраля.

Вместе с Пенсом в Варшаву прибыли госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома Джаред Кушнер.

Перед началом конференции Майк Пенс встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили укрепление сотрудничества между США и Польшей, в том числе, в вопросах безопасности и энергетики. На совместной пресс-конференции Майк Пенс несколько раз поблагодарил президента Дуду за поддержку Варшавы в противостоянии перед лицом возможной агрессией со стороны России.

«Для Польши нет более серьезной угрозы, чем возможность агрессии, исходящей от вашего восточного соседа. Несмотря на годы переговоров, Россия все еще оккупирует... территории Грузии и Украины... Москва пытается разрушить наш альянс при помощи своих запасов нефти и газа, своего нового арсенала ядерного оружия, пытаясь вмешаться в выборы в Европе и по всему миру», – сказал Майк Пенс.

Пенс подчеркнул, что США солидарны с Польшей и европейскими партнерами. Дональд Трамп сделал многое для борьбы с действиями Москвы, сказал вице-президент США.

«Полякам не нужно рассказывать об угрозе российской агрессии. И нашим восточным соседям не следует недооценивать возможности наших общих вооруженных сил», – подчеркнул Пенс.

Вице-президент поблагодарил польские власти за поддержку в противостоянии строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он напомнил, что в сентябре 2018 года президенты Польши и США объявили о запуске Американо-польского стратегического диалога по вопросам энергетики.

«Этот проект был создан для гарантии того, что ни одна... страна в Европе не попадет в энергетическую зависимость от России», – сказал Майк Пенс.

Власти Польши выражают заинтересованность в увеличении американского военного присутствия в стране. Президент Дуда заявил об этом во время пресс-конференции с Пенсом. По словам польского президента, он «очень доволен» тем, как продвигается сотрудничество Польши и США в военной сфере. Майк Пенс подтвердил, что расширение военного присутствия на территории Польши произойдет в ближайшее время.

«Сейчас наши страны обсуждают параметры увеличения американского военного присутствия в Польше. Я передам президенту Трампу и руководству Министерства обороны ваши [заявления] о твердой убежденности в этом вопросе», – добавил Майк Пенс.

Сейчас в Польше размещены 4,5 тыс. солдат армии США.

Сегодня же, Майк Пенс подписал с польским министром обороны Мариушем Блащаком договор о приобретениии Польшей 20 американских высокомобильных ракетных систем. Вице-президент США сообщил об этом на пресс-конференции.

США хотят видеть Ближний Восток мирным и процветающим

Главная задача организаторов конференции в Варшаве – создать коалицию стран во главе с США для борьбы с иранской угрозой и для содействия потеплению в отношениях между Израилем и рядом арабских государств. На конференции также обсуждаются военные конфликты в Сирии и Йемене и проблемы в отношениях между Израилем и Палестинской автономией.

«Мы пытаемся увеличить число стран, заинтересованных... в будущем процветании и мире на Ближнем Востоке», – заявил Брайан Хук, спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану.

По словам Хука, Иран угрожает как Израилю, так и арабским странам во всем регионе. Вашингтон сотрудничает со всеми этими государствами для противостояния Ирану, который «не ведет себя, как нормальная страна», сказал спецпредставитель Госдепартамента.

Джаред Кушнер, советник Белого дома и зять президента Трампа, в четверг проведет закрытую встречу с делегатами конференции. Он расскажет о новой американской стратегии по урегулированию конфликта между Израилем и Палестинской автономией.

При этом представители Палестинских территорий отказались от участия в конференции, объяснив это ярко выраженной «произраильской позицией нынешней администрации [Белого дома]». Германия и Франция также решили не отправлять своих министров иностранных дел в Варшаву. Как пишет Reuters, в Берлине и Париже опасаются возникновения новых разногласий с Вашингтоном из-за выхода США из иранской ядерной сделки (СВПД) и возобновления санкций против Тегерана.

Не приехала на конференцию и Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам. Могерини, которая играла в «иранской сделке» ключевую роль, сослалась на занятость. Майк Помпео лично встретится с Могерини в пятницу в Брюсселе.