Подготовка новых санкций США обвалила российский рубль до минимума за три недели 14.02.2019, 12:10

Фото: Reuters

Наибольший удар по финансам РФ нанесет запрет на сделки с российским госдолгом.

Рубль снова резко подешевел на вечерних торгах Московской биржи , под копирку повторяя сценарий, который разыгрался во вторник, сообщает finanz.ru.

На новостях о том, что в сенат США будет внесен новый законопроект о жестких санкциях против России за вмешательство в выборы и агрессию на Украине, на рынке началась масштабная скупка долларов, подбросившая курс американской валюты до максимума за три недели.

Крупные покупатели появились на бирже около 21.42 мск, когда агентство Reuters сообщило, что республиканец Линдси Грэхэм и демократ Боб Менендес - авторы закона об «адских санкциях» 2018 года - подготовили усиленную версию своего документа, в которой требуют ввести новые жесткие ограничения против банковского сектора, рынка госдолга, проектов по производству сжиженного природного газа за пределами России, а также физических лиц «прямо или косвенно способствующих коррупционной активности» президента Владимира Путина.

За 40 минут трейдеры скупили на МосБиржи 375 млн долларов, собрав половину заявок на продажу американской валюты, которые на тот момент были зарегистрированы торговой площадкой.

В результате курс доллара с 65,79 рубля (на 21.40 мск) подскочил до отметки 66,52 - рекордной с 22 января.

Евро, стоивший 74,25 рубля, поднялся до 74,95 рубля, оформив максимум с 8 февраля.

Менендес, ключевой представитель демократов в сенатском комитете по международным отношениям, сказал Reuters, что усиление экономического давления на Россию необходимо в качестве ответа на «гуманитарную катастрофу» в Сирии, где Кремль поддерживает режим Башара Асада, а также агрессию Москвы в отношении Украины и «упорное пренебрежение общепринятыми нормами».

«Становится все яснее: Москва будет продолжать в том же духе, пока не встретит действительно сильного сопротивления», - добавил он.

Грэхэм, который считается союзником Дональда Трампа и представляет в международном комитете республиканцев, заявил, что цель - «сломить статус кво и ввести значительные санкции и меры против путинской России». «Он должен прекратить вмешиваться в американский избирательный процесс, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убраться из Украины и покончить с попытками посеять хаос в Сирии», - добавил Грэхэм.

«Наиболее критичными санкциями для рубля может стать запрет иностранным инвесторам на покупку российского госдолга, - говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. - В этом случае можно ожидать падения рубля до 70-75 за доллар».

Санкции против госбанков с запретом иметь корсчета в США и проводить операции в долларах могут и вовсе спровоцировать новую рецессию, писал в августе главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Курс доллара подскочит до 76 рублей, экономика возобновит падение, ЦБ придется поднять ключевую ставку до 8,75% годовых и, возможно, «даже внедрить мягкий контроль над движением капитала», перечислял последствия он.