Пробный запуск аккумуляторного завода: Брестчане спасают свои семьи 14.02.2019, 13:22

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Стало известно, когда состоится пробный запуск производства аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом.

Пробный запуск производственных линий на строящемся аккумуляторном заводе «АйПауэр» будет осуществлен предположительно в третьей декаде текущего месяца (21 – 28 февраля), сообщила «Брестской газете» активистка общественной кампании против завода АКБ Юлия Зубик.

По словам Зубик, в администрации СЭЗ «Брест» им сказали, что на завод завезено и установлено почти все оборудование. Единственное, что пока не установлено, – это котлы. В режиме пусконаладки к концу февраля на заводе собираются сделать первый аккумулятор.

В ООО «АйПауэр» 12 февраля отказались по телефону прокомментировать данную информацию.

Пусконаладочные работы проводятся на стадии строительства до ввода объекта в эксплуатацию.

«Мы считаем, что пусконаладочные работы, и особенно пробные пуски, несут серьезные риски для здоровья людей. В Могилеве и Светлогорске именно пробные пуски загрязняют экологию и портят жизнь людям. Некоторые активисты из близлежащих деревень и Бреста вывезут свои семьи на время пробного пуска, чтобы обезопасить своих близких», – прокомментировала Юлия Зубик.

В администрации свободной экономической зоны «Брест» активистам общественной кампании против строительства завода АКБ подтвердили, что на сегодняшний день в СЭЗ нет действующих производств, которые вырабатывают отходы 1 – 3 класса опасности. Аккумуляторный завод «АйПауэр» станет первым таким предприятием.

Напомним, с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.