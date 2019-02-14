По делу минского завода «Оптрон» задержали еще одного человека 14.02.2019, 16:40

Это начальник службы безопасности завода.

В отношении начальника службы безопасности и охраны завода «Оптрон» возбуждено уголовное дело. Подозревают, что он был пособником в получении взятки директором предприятия. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Накануне при получении 23 тысяч долларов в Минске задержали директора приборостроительного завода «Оптрон». По оперативной информации, это была лишь пятая часть суммы, которую фигурант требовал от представителя коммерческой фирмы за выдачу документов на покупку недвижимости завода. На руководителя завели уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки), за что грозит до 15 лет лишения свободы.

«Получение незаконного денежного вознаграждения осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества», — сообщает сегодня пресс-служба СК.

Поэтому возбуждено дело и в отношении второго фигуранта, по ч.6 ст. 16, ч.3 ст. 430 (Пособничество в получении взятки). Ему грозит такое же наказание, как и боссу.

Оба мужчины задержаны, решается вопрос о применении к ним меры пресечения.