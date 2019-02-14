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«Белпочта» повышает тарифы

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  • 14.02.2019, 18:44
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фото из открытых источников

В среднем повышение тарифов составит около 5%.

РУП "Белпочта" с 15 февраля повысит тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений, говорится в сообщении предприятия.

Так, будут увеличены тарифы на услуги по пересылке международной письменной корреспонденции, посылок, отправлений ускоренной почты, передает interfax.by.

"Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит не более 5%", - отметили на предприятии.

Там подчеркнули, что повышение тарифов не коснется услуг по пересылке почтовых отправлений внутри страны.


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