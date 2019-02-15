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В Москве задержали основателя крупнейшего в России инвестиционного фонда

  • 15.02.2019, 15:44
Майкл Калви
Фото: Олег Яковлев / РБК

Baring Vostok инвестировал с 1994 года в интернет и телекоммуникации РФ.

В Москве задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, сообщает finanz.ru.

Как сообщает «Интерфакс», Kалви подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вместе с ним задержаны партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин.

Следователи подали ходатайство об аресте всех задержанных. В пятницу его рассмотрит Басманный суд, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В случае признания вины Калви ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Baring Vostok работает на российском рынке с 1994 года и был одни из крупнейших инвесторов в российские интернет и телекомы. Фонд был главным акционером «Яндекса» до 2011 года, когда компания вышла на IPO.

Также Baring был акционером в банке Тинькофф, Ренессанс Страхование, Первом коллекторском бюро, Kaspi bank, Европлане, Яндексе, Avito, ivi, СТС, 1С, Ozon, Вкусвилль, Papa Johns, A5, Боржоми.


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