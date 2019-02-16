В России остановили новейший блок АЭС - такой же, как в Островце 16.02.2019, 12:48

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Ленинградская АЭС-2

Фото: rosenergoatom.ru

Блок № 1 Ленинградской АЭС-2, сданный в эксплуатацию в конце 2018 года, автоматика отключила от сети.

Причины происшествия выясняются, пишет «РИА Новости».

Энергоблок вывели в краткосрочный ремонт, чтобы выяснить, почему сработала автоматика. Согласно сообщению, угроз ядерной, радиационной и промышленной безопасности нет. Радиационный фон в норме.

Блок АЭС разработали по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Такую же запустят на АЭС в Островце, отмечает «Радыё Свабода».

Ленинградская АЭС - филиал концерна «Росэнергоатом». Станция находится в городе Сосновый Бор на берегу Финского залива, в 40 км от Санкт-Петербурга.

Белорусскую АЭС строят в 53 км от Вильнюса. Для станции выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции с использованием реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год (перенесен на год, планировался в 2018), второго - на 2020 год.

Указ «О строительстве Белорусской атомной электростанции» Александр Лукашенко подписал в 2013 году, а стройка началась гораздо раньше, когда не было еще и проектной документации.

Белорусская АЭС возводится на кредит, выделенный Россией. По мнению экспертов, ее стоимость - примерно 11 миллиардов долларов. Предполагалось, что окупится она примерно через 20 лет.