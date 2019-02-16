Белоруска принесла победу за 2 секунды в важном матче своей американской команды Анастасия Уткина, «Трибуна»

16.02.2019, 13:08

Ксения Малашко

О лучшей игре Ксении Малашко за океаном.

В начале августа стало известно, что Ксения Малашко уедет из отечественного чемпионата выступать в США. Этого ждали уже очень давно. Белоруска собиралась играть за университет Содружества Виргинии. Малашко далеко не первая белорусская баскетболистка, которая отправилась покорять Штаты. За год до ее поступления в колледж за океаном уже играли Мария Адащик, Екатерина Карчевская, Янина Инкина и Мария Василевко. А если копнуть еще глубже, то на ум приходят легендарные спортсменки в рамках белорусского баскетбола: Левченко, Марченко, Троина.

Поклонники заокеанского баскетбола заводят несколько будильников на ночь, а иногда и на раннее утро. Все ради одного: увидеть настоящее шоу, которым точно не проникнешься в европейских масштабах. По крайней мере, в США умеют преподнести баскетбол на таком уровне, что в конечном итоге ты будешь просыпаться в два, в три или четыре утра. Поверьте, такой баскетбол достоин недосыпа и нескольких лишних чашек кофе.

Ксюша Малашко доказала это еще раз. Спасибо Ксюше Малашко.

Сейчас «Рамс» приближаются к завершающей стадии: матчи в конференции закончатся уже в начале марта. По всей видимости, команда с белорусской баскетболисткой уже обеспечила себя возможностью участия в плей-офф национального чемпионата, который принято называть «Мартовским Безумием». Для этого, как вы уже поняли, нужно победить в конференции, а у «Рамс» на это большущие шансы. Команда после выигранного матча с «Дэйтоном» идет с 11 победами и одним поражением – это первое место в А-10.

Малашко провела 25 игр за колледж, но она все никак не могла собрать хорошую статистическую линейку. Правда, практически в каждом матче отличалась парочкой хайлайтов. Игра с «Дэйтоном» была значимой, но не такой, как встречи с «Фордхэмом», который идет на втором месте в конференции. Впрочем, университет Дэйтона тоже является одним из лидеров A-10. Логично, что чем больше команда имеет побед, тем больше шансов она имеет на выход в плей-офф.

А теперь к самому важному: как смотреть матчи NCAА и на Ксения Малашко в них.

ESPN+ недоступен за пределами США

В основном матчи «Рамс» транслирует ESPN+ (иногда – CBS). Платная подписка на спортивные каналы и лиги уже привычное дело: NBA League Pass, WNBA League Pass и масса других вариантов, где можно посмотреть качественную трансляцию практически любого события из мира спорта.

ESPN+ невозможно подключить в Беларуси. Сначала вы видите окошко, где месячная подписка стоит всего 5$ (это действительно немного, если вы хотите смотреть студенческий баскетбол и не только). С учетом, что у вас будет возможность неделю опробовать все возможности ESPN+ бесплатно. Короче говоря, очень вдохновляет ровно до того момента, когда сайта канала не переносит вас на страницу под ярким названием Page Not Available. Проще говоря, ESPN+ не транслирует ничего за пределами США. Найти пиратскую трансляцию просто невозможно, но если вы нашли, то скиньте ссылку ;). С CBS ситуацию немного проще, поэтому смотреть матчи с участием Малашко все-таки иногда можно.

Здесь играет роль популярности конференции, команд и стадии турнира. Допустим, легко можете найти матчи «Южной Каролины», «Миссисипи Стэйт», «Коннектикута», «Орегона» и других топовых студенческих коллективов. Во время «Мартовского Безумия» вы сможете наткнуться на трансляцию буквального каждой игры, а в записи они появляются практически после финальной сирены. А-10 не главный андердог, но все-таки уступает более популярным конференциям, поэтому в прямом эфире игру с «Дэйтоном» можно было посмотреть только в США. Однако еще есть онлайн-статистика.

Статистика, после которой не нужно видео

Самый проверенный вариант – play-by-play. В чемпионате Беларуси за большинством матчей можно наблюдать только таким образом, поэтому нашему зрителю вариант без картинки даже привычнее. Кстати, шатаут, БФБ! Когда собираетесь сделать трансляции национального первенства?

Итак, «Рамс» и «Дэйтон» играли примерно около трех часов ночи по белорусскому времени. Официальный твиттер команды нашей баскетболистки время от времени делился хайлайтами, в которых в основном засветилась только Малашко, а единственная возможность понаблюдать за баталиями в Ричмонде – play-by-play. Забудьте про всеми любимую FIBA Live Stats: это уже прошлый век. Американцы помешаны на статистике и цифрах, поэтому «сколько команда не забивала», «какой процент реализации в n-промежуток времени», «количество владений», «количество лэй-апов» и еще масса других позиций, которые помогают тренерам во время игры и в последующих матчах.

Проще сказать, такая статистика не хуже онлайн-трансляции. Вооружившись ноутбуком, я сверлила взглядом обновления play-by-play, прочей статистики, а также нарезок с матча в Твиттере «Рамс». Тогда я даже не могла предположить, что Малашко проведет свою лучшую игру в Штатах.

Так, а что Малашко?

Ксения не выходила ни в одной игре в стартовой пятерке, и этот матч не стал исключением. Малашко появилась на площадке спустя пару минут, заменив Сидни Арчи. На тот момент «Рамс» проигрывали 0:5. Оцените всю эффективность белоруски: сразу же после замены она взяла подбор в защите и отправила мяч лидеру команды Тайе Робинсон, которая реализовала первые очки в матче. В концовке первой четверти Малашко умудрилась заблокировать бросок соперницы на последних секундах. Уже тогда было понятно, что втыкать в статистику в пол четвертого утра – это хорошая идея.

А, в общем, в первой половине матча Ксения стала самой эффективной баскетболисткой в своей команде: 5 очков, 7 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота. К сожалению, по итогам двух четвертей «Рамс» все равно отставали от оппонента.

В третьей четверти «Рамс» начали конкретно уступать: 8 очков, уже 10, а потом и 13. У соперников летело отовсюду и все. Казалось, что никакой сенсации не будет, а я попросту трачу время за ноутбуком в надежде увидеть что-то эдакое от Малашко. Но за несколько минут до конца игрового отрезка проснулась Робинсон и вся команда, оставив перед заключительной четвертью всего 9 очков преимущества для «Дэйтона».

Честно сказать, «Рамс» совершили маленькое чудо в финальной десятиминутке. У команды Бет О’Бойл – это главный тренер «Рамс» – были проблемы с количеством фолов в трех четвертях, а в последней Малашко и все остальные будто бы по щелчку перестали нарушать правила, оставив это «Дэйтону». «Дэйтон» уже спустя несколько минут оказался в невыгодном положении: без возможности сыграть в защите с фолом, потому что соперник уже был в бонусе. С большим трудом, но «Рамс» смогли сравнять счет, который за последние минуты три поменялся раз семь. Спустя несколько тайм-аутов Малашко предоставился шанс вывести команду вперед, но она промахнулась из-за дуги.

Оставалось играть 8 секунд, а перед этим «Дэйтон» взял свой последний 30-секундный перерыв, «Рамс» воспользовались тем же. Мотивация тайм-аутов совершенно разная: «Дэйтону» нужно продумать оборону и как сыграть в атаке, если получится перехватить мяч или подобрать его; «Рамс» необходимо решить, какую комбинацию играть в нападении.

В голове промелькнула мысль: «Было бы неплохо, если бы Малашко сейчас забила». И она... ЗАБИЛА!

«Дэйтон» мог сравнять счет или выйти вперед, у них оставалось время на атаку. Всего две секунды, но мы с вами помним те горькие поражения от французской сборной, поэтому даже этого времени может хватить для победы. Но не хватило: Джайла Скейф промахнулась, а Малашко в итоге стала автором победного броска.

«Я очень горжусь тем, насколько упорно боролась наша команда, не смотря на то, каким был счет. Мы хорошо отыграли все 40 минут и проявили себя в нужные моменты», – сказала главный тренер Бэт О’Бойл про игру с Дэйтоном.

Ксения Малашко оформила 17 очков, 9 подборов, 2 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота, став самой эффективной в этой игре. Безусловно, это пока что лучший матч белорусской баскетболистки в Штатах. И, можно сказать, исторический.

VCU — DAYTON — 64:62 (7:11, 15:17, 17:20, 25:14)

Анастасия Уткина, «Трибуна»