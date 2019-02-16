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Башмет: Страны Запада просто завидуют, что у них нет Путина

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  • 16.02.2019, 13:48
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Юрий Башмет

Российский дирижер и альтист назвал главу РФ «мощным мальчиком».

Юрий Башмет заявил, что антироссийские санкции Запада являются "хорошим допингом" для развития экономики.

В интервью телеканалу RTVi он высказал мнение, что санкции связаны с появлением "мощного мальчика", президента РФ Владимира Путина, пишет gordonua.com.

"А самое главное – они просто завидуют, у них нет Путина. Ни у кого. Ну где лидер такого таланта и таких качеств? Нет", – отметил Башмет.

Дирижер считает санкции "хорошим допингом" для развития страны и назвал противостояние РФ и Запада частью информационной войны.

Говоря о недовольстве в самой России, Башмет предположил, что это может быть в любой стране. По его словам, по-другому дела обстоят, к примеру, в Швейцарии, где "люди боятся потерять работу, потому что ее сложно найти".


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