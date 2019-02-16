закрыть
16 февраля 2019, суббота, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Чем уникальна победа БАТЭ над «Арсеналом»

1
  • 16.02.2019, 14:56
Фото: Getty Images

Такие триумфы уходят прямиком в историю.

Победа борисовского БАТЭ над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы продолжает собирать резонанс в футбольном мире.

На эту тему высказался в Инстаграмме Илья Геркус, который лишь полтора месяца назад покинул пост президента московского «Локомотива».

«Еврокубки вернулись после зимнего перерыва знаково. Тут и разгромное поражение "Боруссии", и первое в истории Лиги чемпионов использование VAR в Амстердаме, и крутой матч в Манчестере, где вновь блистал юный Мбаппе. Но лично меня больше всех в эти три дня поразил БАТЭ и их молодой тренер Алексей Бага!

Команда из города Борисов выходит на матч плей-офф Лиги Европы с девятью белорусами в стартовом составе. Уникальный случай для современного футбола! И ведь не просто вышли, а еще и победили команду Унаи Эмери! Такие триумфы уходят прямиком в историю. Они же не могут быть техничнее лондонцев, не могут быть опытнее и мастеровитее. Но они в определенный день оказались более мотивированны и чуточку грамотнее тактически.

Без соблюдения этих компонентов победу над столь грозным соперником не добыть. Да и про феномен Александра Глеба нельзя забывать. Настоящий дядька Черномор и его 10 богатырей. Браво БАТЭ!»

Действительно, БАТЭ выставил в стартовом составе 9 белорусов. Еще один вышел на замену, отмечает gazetaby.com.

Для сравнения: в старте у «Арсенала» вышли 3 француза, 1 чех, 1 немец, 1 испанец, 1 швейцарец, 1 босниец, 1 армянин, 1 нигериец и… 1 англичанин, который был заменен по ходу матча. Так что, большую часть второго тайма лондонский клуб играл исключительно легионерами. Очень дорогостоящими легионерами.

И, тем не менее, счет на табло – 1:0 в пользу белорусов.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев