Чем уникальна победа БАТЭ над «Арсеналом» 1 16.02.2019, 14:56

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Такие триумфы уходят прямиком в историю.

Победа борисовского БАТЭ над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы продолжает собирать резонанс в футбольном мире.

На эту тему высказался в Инстаграмме Илья Геркус, который лишь полтора месяца назад покинул пост президента московского «Локомотива».

«Еврокубки вернулись после зимнего перерыва знаково. Тут и разгромное поражение "Боруссии", и первое в истории Лиги чемпионов использование VAR в Амстердаме, и крутой матч в Манчестере, где вновь блистал юный Мбаппе. Но лично меня больше всех в эти три дня поразил БАТЭ и их молодой тренер Алексей Бага!

Команда из города Борисов выходит на матч плей-офф Лиги Европы с девятью белорусами в стартовом составе. Уникальный случай для современного футбола! И ведь не просто вышли, а еще и победили команду Унаи Эмери! Такие триумфы уходят прямиком в историю. Они же не могут быть техничнее лондонцев, не могут быть опытнее и мастеровитее. Но они в определенный день оказались более мотивированны и чуточку грамотнее тактически.

Без соблюдения этих компонентов победу над столь грозным соперником не добыть. Да и про феномен Александра Глеба нельзя забывать. Настоящий дядька Черномор и его 10 богатырей. Браво БАТЭ!»

Действительно, БАТЭ выставил в стартовом составе 9 белорусов. Еще один вышел на замену, отмечает gazetaby.com.

Для сравнения: в старте у «Арсенала» вышли 3 француза, 1 чех, 1 немец, 1 испанец, 1 швейцарец, 1 босниец, 1 армянин, 1 нигериец и… 1 англичанин, который был заменен по ходу матча. Так что, большую часть второго тайма лондонский клуб играл исключительно легионерами. Очень дорогостоящими легионерами.

И, тем не менее, счет на табло – 1:0 в пользу белорусов.