Леонид Судаленко: В 2018 году в ООН обратились 16 белорусов 1 16.02.2019, 20:52

Белорусы готовы защищать свои права на международном уровне.

Гомельский Центр стратегической тяжбы (ГЦСТ) подготовил сборник решений Комитета ООН по правам человека, принятых по нарушениям индивидуальных прав Леонида Судаленко, сообщает «Гомельская весна».

Белорусские власти шесть раз нарушали права руководителя Центра на выражения мнения, пять раз ограничивали право на мирные собрания. В сборник вошли по два решения о нарушении права на свободу ассоциацию и нарушении избирательных прав во время выборов. В одном из решений установлено применение к правозащитнику дискриминации по политическим мотивам.

Леонид Судаленко подчеркивает, что возглавляемая им организация ведет систематическую работу по защите прав белорусов как на национальном, так и международном уровнях.

«Например, в 2018 году мы зарегистрировали в Комитете по правам человека 16 кейсов о нарушении тех или иных прав белорусских граждан. Одной из жалоб является сообщение родителей погибшей под Молодечно на колхозном поле школьницы, которой мы хотим доказать нарушение права на жизнь ребенка и остановить использование в нашей стране запрещенного детского труда. Здесь же в течение года приняты решения по 5-ти ранее поданным жалобам, в которых установлены различные нарушения, начиная от права на жизнь, права не подвергаться пыткам, на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд и заканчивая правами на мирные собрания и выражения мнений», - поделился своей статистикой правозащитник.

Любое нарушение личных гражданских и политических прав правозащитник не оставляет без внимания, что и подтверждено Комитетом по правам человека в 9-ти решениях, вошедших в изданный сборник. В настоящее время в КПЧ ООН на рассмотрении находится еще семь индивидуальных жалоб о нарушении белорусскими чиновниками его прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, на выражение мнения и мирные собрания.

Правозащитник Леонид Судаленко является лауреатом национальной Премии “Хартии-97” за 2017 год имени Виктора Ивашкевича в номинации "За личное мужество" и лауреатом правозащитной Премии Французской республики "Свобода – Равенство - Братство" за 2018 год.

С решениями Комитета ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан можно ознакомиться в специальной рубрике на сайте ГЦСТ.