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Майкл Пенс: Украина является надежным стратегическим партнером США

  • 16.02.2019, 22:03
Майк Пенс
Фото: Getty Images

Вице-президент США обсудил с Порошенко «азовские» санкции в отношении России.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с вице-президентом США Майклом Пенсом дальнейшие действия по реакции на агрессию РФ в Керченском проливе, пишет «Зеркало недели».

Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия России в Украину и политику санкций.

"Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, что мы на следующей неделе ждем положительного результата", - сообщил Президент.

Пенс подчеркнул, что Украина является надежным стратегическим партнером США.

"Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе и в оборонной сфере, поставках Украине всех типов вооружения после того, как мы приняли соответствующий закон, позволяющий Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия", - подчеркнул Порошенко.

Также в ходе разговора Петр Порошенко поблагодарил вице-президента за поддержку Украины и попросил передать его слова благодарности президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США.

"Благодарен как Президенту США Дональду Трампу, так и Конгрессу за финансовую поддержку Украины – более 700 млн долларов дополнительно направлено на поддержку нашего государства. Это – позиция настоящего друга!", - подчеркнул глава Украины.

Пенс заверил Порошенко, что в дальнейшем и в Генеральной ассамблее ООН во время дебатов относительно оккупированных территорий, и в международных организациях "твердая поддержка Украины будет продолжена".

"Я благодарен и нашим американским партнерам, и нашим европейским партнерам за четкую и последовательную позицию по поддержке Украины", - добавил Порошенко.


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