Исповедь «перекупа»: Пошел на завод, надоело торговаться за каждую копейку 6 17.02.2019, 12:12

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Продавец машин рассказал, почему «завязал» с авторынком.

Чтобы получить более полное представление о ситуации на белорусской «вторичке», мы не только ходим по авторынкам и беседуем с покупателями, но и получаем информацию из первых рук, то есть от самих перекупщиков подержанных автомобилей. Согласно их мнению, в последнее время картина на рынке «бэушки» вырисовывается нерадужная. После таких публикаций многочисленные комментаторы в сердцах советовали перекупам идти работать на завод, а не жаловаться на жизнь. И вот свершилось: герой спецвыпусков av.by Валерий поменял-таки род деятельности, официально трудоустроившись. О причинах своей «завязки» он и расскажет.

Скучно стало — виноваты соседи

На днях мы неожиданно узнали, что Валера уже три месяца как отошел от дел. Куда он отнес свою прореженную трудовую книжку, мужчина не признался. Говорит, напишите, что пошел на завод. Зато почему избавился от излишка наличности и повесил «перекупову грамоту» на гвоздь, он поведал охотно.

«Нечего делать на том рынке стало! — повысив голос, начал Валерий. — Некому продавать. Все выходные месяца — тишина. Такого за мою пятнадцатилетнюю практику не было никогда, даже в кризис люди что-то покупали. А теперь они сами не знают, чего хотят. За каждую копейку удавятся. За минувший год нормальных сделок, без нервотрепки, я завершил всего две или три. Разве это работа?»

На вопрос «Кто виноват?» Валерий бросил небрежное: «Соседи». Было очевидно, что разговаривать на эту тему ему неприятно. И все же негодование, подобно растущему снежному кому, стремительно вырвалось наружу:

«Нормальных предложений на рынке не стало. Российский автопром уничтожил всё! Вспомни 2010—2011 годы: машин было столько, что они на Ждановичах все не помещались, очередь стояла до самой заправки на Тимирязева. Причем одни европейские иномарки! А чтобы попасть на Малиновку, надо было с вечера места занимать. Что мы видим сейчас: бюджетные трехлетки-"полоседаны" и унылый премиум российской сборки. Занавес…»

«Телегу» в студию!

Сам Валерий уже не раз заявлял, что с машинами из России (будь то сборка или просто зарегистрированный экземпляр) на протяжении своей практики предпочитал дела не иметь. Мол, слишком много подводных камней. Но чем конкретно бывшему перекупу не угодили собранные в соседней стране иномарки?

«Что русские могут хорошо сделать? — задает он тут же свой любимый вопрос. — Ну трактор, автомат Калашникова, танк какой-нибудь… Автомобиля в этом списке не значится. А слушать про какой-то контроль качества на первых партиях Nissan Almera или Renault Logan мне смешно. Почему их тогда столько среди б/у авто продается? Ведь свежее авто еще: три-пять лет для нормальной машины — это только обкатка. Но раз владельцы решили их сбагрить, значит не так они и хороши».

«Приведу пример, — продолжает Валерий. — Мой хороший знакомый ездил на VW Sharan, горя не знал. Тут стрельнуло ему в голову сделать как все, купив новый автомобиль российской сборки. Он продает свой "фольц" и покупает условный Duster 2017 года выпуска. А тот хоть и в полном "фарше", но по моим личным ощущениям во время езды похож на "телегу". Полгода продавал он этот новодел и как-то сбагрил. А потом я пригнал ему из Европы свежий Opel Zafira за эти деньги. И мужик доволен. Считаю, очень показательная история».

Не покупаются «российские» бюджетники на «вторичке» еще и потому, что владельцы продают их по цене практически нового автомобиля. А Валерий считает, что их стоимость можно смело делить надвое по истечении гарантийного срока. На взгляд уже бывшего перекупа, ликвидность таких вложений очень низкая. К слову, белорусско-китайский Geely наш герой тоже не оценил.

«Не знаю, что и сказать про этот наш Geely Atlas, который на каждом углу рекламируют, — говорит он. — Но вряд ли это адекватная инвестиция. Отдать за китайца $20 тысяч у меня рука не поднимется. На вторичном рынке я этой машины еще не видел, но форумы читал: уже есть недовольные владельцы. Если в новой машине через полгода уже рыжее днище, как она будет выглядеть через года три? А стоить сколько будет? Такие траты только очень богатый человек себе позволить может».

Престарелые мушкетеры

Вот на кого теперь похожи бывшие чемпионы белорусской «вторички», но, по мнению Валеры, только они еще заслуживают доверия. Речь идет об Audi A4, A6 и Opel Zafira при условном бюджете до $5 тысяч.

«Это проверенные временем старушки, которые редко подводят, — говорит Валерий с заметной теплотой. — Только найти не сильно "уставшую" машину уже не получится: люди укатывают их до последнего, и реанимировать потом тяжело. Во всяком случае, чтобы финансовая выгода осталась. Ведь чтобы продать машину, наш перекуп ремонтирует в ней практически все: сам и красит, и кузовщину делает, и ходовую перебирает, и "дохлую" турбину может поменять. Не на новую, конечно. Но все это серьезные вложения, и ты никогда не знаешь, отобьются ли они. Как ты машину ни вылизывай, люди будут биться за каждую копейку. Надоела мне эта война».

После этих слов на Валеру начинаешь смотреть как на ветерана боевых действий и невольно проникаешься к нему сочувствием. И все же не верится в его решимость отказаться от любимого дела так сразу. Как известно, бывших перекупов, как и милиционеров, не бывает. Для проверки моделирую ситуацию, где обожаемую Валерием «Зафиру» отдают за пять тысяч «американских президентов» всю в «огне» — пойдет ли он на сделку?

Мой собесеседник сразу замялся на полуслове: все же рефлексы, выработанные за многие годы его деятельности, срабатывают автоматически. Но тут же одернув себя, Валерий сказал, что от машин его уже воротит. Значит, C'est La Vie…

«За $8—10 тысяч можно взять уже Audi A6 поновее, VW Golf, VW Passat, VW Touran, — продолжает перечислять приемлемые варианты наш герой. — В этом ценовом диапазоне есть шанс быстрее найти неплохие авто. А вот выше десятки у нас машины продаются плохо. Подержанный премиум котируется не так, как раньше. Сами зайдите на рынок и посмотрите: да, машины дорогие там есть, но покупатели вокруг больше не вьются. Я бы даже сказал, что избегают. Если раз в год что-то выстрелит, уже праздник…»

Либо ты, либо тебя…

Говорить о том, что перепродажа подержанных автомобилей — коллективный бизнес, было бы слишком наивно. Валерий согласен, что с большего перекупы участвуют в деятельности друг друга: кому-то больше везет на клиентов, кому-то — меньше. И везучие продавцы охотно берут на реализацию залежавшийся товар за процент от сделки — это нормально. Но обман случается и здесь.

«Не так давно я покупал у знакомого VW Passat, еще далеко не старый, 2008 года выпуска, — приводит пример Валера. — Были вопросы по сцеплению, но владелец мне в глаза смотрит и говорит, что тут ничего страшного, мне его на всю жизнь хватит. А я с Малиновки до Ждановичей не смог доехать! Вот так под честное слово попал на ремонт в $500. Поэтому для всех один закон работает: доверяй, но проверяй. Никто из продавцов, будь то перекуп или простой собственник, никогда не скажет: "У меня плохая машина, не бери ее…"»

Отсюда происходит и второе правило перекупа: не бывает лучшего сезона для продажи авто, лучшей бывает цена. Как только продавец выставит цену, адекватную состоянию автомобиля, появится и реальный покупатель. Выгода в этом случае будет минимальной, зато быстрой.

Ходячие мертвецы

В беседе с Валерой мы не раз затронули российский рынок б/у автомобилей. Как ни крути, а наши люди с оглядкой на курс рубля продолжают туда ездить. Вот только подарков, по мнению моего собеседника, там никто никому не делает:

«Почти ко всем машинам, пригнанным моими знакомыми из России, в процессе эксплуатации были вопросы, — утверждает перекуп. — И по мотору, и по кузову. Наездников в соседней стране куда больше: Россия ведь без конца и краю. А ремонт частенько ограничивается косметическими процедурами. Например: приезжает "реальный пацан" в свой поселок на BMW Е39. Взял "за недорого", светится от радости. Потом поездил по ухабам и понял, что передние двери дребезжат, неплотно закрываются. Поехал на СТО. Там сняли сидения, напольное покрытие и обнаружили швы посреди лонжеронов. Этого Франкенштейна сварили из двух частей — случай классический. Случись ДТП на такой машине — и не дай бог…»

«Редких корчей, вроде старых Volvo, Saab, это тоже касается. Кузовщина у них гниет быстрее, чем желтеет снег в Подмосковье. И хорошо, если колесные арки с порогами стеклотканью латают — это, считай, премиум-качество. А то в основном тряпьем дырки затыкают и шпатлевочкой сверху замазывают… Такой ремонт только на лоха рассчитан. И ведь находят же, до сих пор их находят! Из Беларуси», — сетует Валерий.

Напоследок выясняем у Валерия, какие автобренды на протяжении его долгой карьеры перекупщика доставили минимум хлопот.

«Стабилен и надежен только немецкий автомобиль: Audi, BMW, Volkswagen, — говорит он. — Для меня лучшей машиной и теперь является Е60 с дизельным трехлитровым мотором. Audi с таким же движком попадается редко, а бензиновые моторы у них проблемные. С ремонтом коробки (что «механики», что «автомата») вопросов не возникает, вплоть до замены агрегата, который стоит не дороже $1 000. Раньше это сделать было сложнее. Но еще пара-тройка лет — и даже такие машины у нас будут редкостью».