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Беларусь может стать для России вторым Афганистаном

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  • 17.02.2019, 14:38
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Белорусы с детства впитали в себя партизанский ум.

Своей агрессией против Украины и незаконной аннексией Крыма Владимир Путин сделал больше, чем кто-либо другой, для создания украинской нации. Теперь кремлевский лидер способствует консолидации белорусской нации - и это сделает его мечты о новом Советском Союзе невозможными, пишет украинское издание "Главред".

В обоих случаях Путин оказался в ловушке собственной безопасности: он мог бы достичь своих целей, если бы использовал более компромиссную тактику.

Григорий Костусев, лидер "Белорусского народного фронта", утверждает, что россияне не понимают белорусов или того, с чем они столкнутся, если попытаются аннексировать страну.

"Российские СМИ и политики говорят, что если белорус говорит по-белорусски, он уже белорусский националист. Но я спрашиваю: "Если русский говорит по-русски, он националист?".

"Белорусы умные и видят, что происходит с другими регионами, которые Россия пытается контролировать: Крым, Абхазия и Южная Осетия не стали жить лучше", - считает политик;

По словам Костусева, если Россия попытается оккупировать Беларусь, она найдет "не крымский сценарий, а афганский: белорусы с детства впитали в себя партизанский ум, и многие будут готовы идти в леса".


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