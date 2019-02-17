На соборе в Солсбери вывесили российский флаг 13 17.02.2019, 15:28

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Фото: Тасс

Кто вывесил триколор, пока неизвестно.

На строительных лесах, установленных у собора в британском Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ночь на воскресенье был вывешен большой российский флаг, сообщает Радио Свобода.

Фотографии с флагом на фоне собора - главной туристической достопримечательности Солсбери - были опубликованы в социальных сетях, вызвав гневную реакцию ряда комментаторов.

Местный житель Ли Мартин, один из тех, кто опубликовал фото с флагом, написал в твиттере: "Как только смеет какой-то идиот так унижать наш город после всего того, что ему пришлось пережить".

Кто именно вывесил флаг - неясно. Многие комментаторы предполагают, что речь идет о "троллинге" или черном юморе.

Сообщается, что флаг, который из-за его огромных размеров было видно издалека, провисел недолго и был снят.

Russian flag hung from Salisbury cathedral this morning, but quickly removed before services pic.twitter.com/x22kFYblbh — james mcc (@james1mcc) 17 февраля 2019 г.

Британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" (отец и дочь выжили после покушения, умерла британская гражданка, также контактировавшая с веществом). Названы имена нескольких подозреваемых - предполагается, что это агенты российской военной разведки.

Двое из них, въезжавшие в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова, в интервью телеканалу RT утверждали, что приезжали в Солсбери как туристы, чтобы "посмотреть на знаменитый шпиль" местного "Солсберецкого собора".