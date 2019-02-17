Reuters: Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA 5 17.02.2019, 16:05

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Банк заморозил счета венесуэльского нефтяного концерна, чтобы минимизировать угрозу попадания под санкции США.

Руководство российского Газпромбанка приняло решение заморозить счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом в воскресенье, 17 февраля, со ссылкой на собственные источники в банке, сообщил DW со ссылкой на агентство Reuters.

"Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции по ним нельзя проводить", - заявил источник.

По данным агентства, Газпромбанк намерен этим шагом минимизировать риск попадания под санкции со стороны США. В руководстве банка, не ответили на запрос Reuters.

Санкции США против руководства Венесуэлы

28 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Ограничения были введены для того, чтобы не дать возможность распоряжаться выручкой от продажи нефти диктатору латиноамериканского государства Николасу Мадуро. США и еще 52 страны мира признают легитимность временного президента страны Хуана Гуайдо.

9 февраля Reuters сообщило, что PDVSA открыл счет в российском Газпромбанке, чтобы обойти санкции США. По информации источника агентства, концерн направил письмо своим совместным предприятиям о том, что выручку от продажи нефти необходимо направлять на счет в России. Кроме того, агентство процитировало письмо вице-президента PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Кинталя. В документе, который датирован 8 февраля, он упоминал "новые банковские инструкции по совершению платежей".

10 февраля Газпромбанк опроверг информацию Reuters. "В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка в группе Газпромбанка несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал представитель финансового института российского агентству РБК, отметив при этом, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".

Reuters в свою очередь напоминает, что российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал сделку с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.