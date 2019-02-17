ЕС объявит в понедельник о персональных санкциях в отношении РФ 1 17.02.2019, 20:16

Министры ЕС обсуждают возможность ограничить доступ российский судов в Азовское море.

На заседании министров иностранных дел Европейского Союза в понедельник, 18 февраля, будет принято решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает zn.ua.

"Там, конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от Федерики Могерини (глава дипломатии ЕС, - ред.) ... Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи", - сказал Климкин журналистам в субботу в Мюнхене.

Министр отметил, что обсуждается также возможность ограничения доступа российским судам. По его словам, на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС будет рассмотрен и вопрос поддержки Донбасса.

"Как поддержать и инфраструктурными проектами, и инвестиционными", - отметил он. Климкин подчеркнул, что вскоре будут также санкции со стороны США.