В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров1
- 17.02.2019, 22:13
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Остров продают за $1,4 млн.
В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, за который просят $ 1,4 млн.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.
На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.
Отмечается, что общая площадь острова - 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, чтобы добраться из одного конца острова в другой надо идти пешком около часа. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии.
Неназванный продавец острова предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться туда.
По данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет назад. Расположенный там разрушенный монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря - церковь, алтарь и могилы - принадлежат ирландскому департаменту окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются. На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.
Отметим, что с 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи.