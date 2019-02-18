Депутаты Европарламента: Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу

Депутаты Европарламента: Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу3
- 18.02.2019, 8:19
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Режим Мадуро отобрал паспорта у приехавших в страну европейских политиков.
Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы, в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали заговор.
"У нас забрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. Плохие манеры и единственное объяснение - (экс-президент Венесуэлы Николас) Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал представитель Европарламента Гонсалес Понс на своей странице в Twitter.
Be aware!Our passports have been taken and we’re being expelled from Venezuela. Bad manners and the only explanation is Maduro doesn’t want us here.— González Pons (@gonzalezpons) 17 февраля 2019 г.
В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что депутаты ЕП "хотели посетить страну с целью заговора".
"По официальным дипломатическим каналам нас стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", - написал он.
Как сообщает El Nacional, делегация депутатов ЕП, не допущенная к въезду в Венесуэлу, уже вылетела обратно в Мадрид, Испания.
"Мы первая международная делегация, приглашенная президентом (Хуаном) Гуайдо. Нас сегодня выгнали. Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу", - написал представитель ЕП Гонсалес Понс в Twitter.
Всего делегация состояла из пяти человек. Они планировали встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо.