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Депутаты Европарламента: Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу

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  • 18.02.2019, 8:19
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ФОТО: REUTERS

Режим Мадуро отобрал паспорта у приехавших в страну европейских политиков.

Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы, в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали заговор.

"У нас забрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. Плохие манеры и единственное объяснение - (экс-президент Венесуэлы Николас) Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал представитель Европарламента Гонсалес Понс на своей странице в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что депутаты ЕП "хотели посетить страну с целью заговора".

"По официальным дипломатическим каналам нас стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", - написал он.

Как сообщает El Nacional, делегация депутатов ЕП, не допущенная к въезду в Венесуэлу, уже вылетела обратно в Мадрид, Испания.

"Мы первая международная делегация, приглашенная президентом (Хуаном) Гуайдо. Нас сегодня выгнали. Завтра мы вернемся в свободную Венесуэлу", - написал представитель ЕП Гонсалес Понс в Twitter.

Всего делегация состояла из пяти человек. Они планировали встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо.


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