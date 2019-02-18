«Если на рынке машину покупаешь, то тебя 100% обманут» 5 18.02.2019, 9:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Репортаж о классических буднях авторынка «Ждановичи».

Сайт ABW.BY побывал на рынке "Ждановичи" и посмотрел, как там дела.

Почему будний день? Потому что парни с "Малиновки" обижаются, что к ним мы ходим, только когда покупателей нет, а в выходные вообще боимся заглядывать. Что же, уравниваем шансы - среда, обеденное время, "Ждановичи".

"Как в сказке!"

Вы видите рынок? А он есть.

"А чего удивляться? Площадка за забором только на выходные", - объясняет один из продавцов.

С собеседниками на этот раз туго. В будний день 83% посетителей авторынка - зеваки, которые приходят сюда, как в тот уручский "конфискат" - просто посмотреть, что продают, прицениться. Продавцов - раз-два, и обчелся: либо греются в машинах, либо прячутся по будкам, либо вообще поставили машину на комиссию.

"Интересует? Может, подсказать что?" - вожделенная фраза-зацепка, которой летом меня встречали чуть ли не у каждой третьей машины, теперь услышана только спустя час неспешных прогулок по морозным "Ждановичам". Отозвался продавец вот этого Opel Zafira с бензиновым мотором 1.6 литра. Автомобиль расположился в ценовой категории до 5000 долларов.

- Все в нем есть, что нужно, - отвечает продавец на мой вопрос об оснащении.

Растягивать беседу на холоде не очень хочется, поэтому перехожу в наступление.

- Как вообще дела на рынке?

- А я только сегодня заехал, не знаю еще… А в целом - как в сказке!

Гуд бай, Америка?

Первое, что бросается в глаза, - американских машин в будний день на рынке практически нет. Если летом по "Ждановичам" были разбросаны Buick Encore и парочка Ford Fusion, то теперь ими и не пахнет. Что характерно, месяц назад на рынке "Малиновка" "американцев" тоже было очень мало. Мода на восстановленных "битков" уходит?

И если по "Малиновке" можно гулять как по выставке, высматривать модели, которых у нас давным-давно нет, то на "Ждановичах" хочешь не хочешь, а включается тумблер "чтобы такое присмотреть". Не в том плане, что хочется бежать и оформлять сделку. Просто здесь машины проще, ближе к народу, так сказать.

Есть вариант даже с ценником до тысячи (!) - вот эта "копейка". Пробег 55.000 км, 1975 г.в., мотор 1.3. Цена - 650 долларов.

Какой репортаж без Geely? Вот вам SC7 с нескрываемым "шашечным" прошлым. 2015 год, 275.000 км и цена под 3000 долларов.

В нагрузку - салон со скромным урожаем плесени.

Перехожу к более народным машинам. Например, Citroёn Xantia с "дизелем в одних руках". Зато комплектация Exclusive, "не бита, не крашена".

Посвежее? Пожалуйста, вот вам C5 в универсале за 4350 долларов. 2003 г.в., мотор 1.8 и "все опции".

2850 просят за дизельный VW Golf. 1998 год, "один хозяин в РБ, в отличном состоянии".

Любителям Volkswagen здесь вообще раздолье. Вот и "тэчик" нашелся.

Жаль, цвет у этого B3 не красный или белый. Получилось бы канонично.

Конечно же, "в одних руках".

Даже B4 здесь есть! 2.0 бензин, 1994 г.в. и 2650 долларов.

Прохожу мимо этого B5 и начинаю чувствовать, как у меня отрастают усы и кепка, - ведь так в комментариях описывают целевую аудиторию всех перечисленных в этом блоке автомобилей? Ни в коем случае не глумлюсь - в редакции ABW.BY хватает старых машин, их хозяева находят в этих агрегатах свое очарование.

Царство VW

Если без шуток, то на "Ждановичах" полным-полно подержанных Volkswagen на любой кошелек. Надо Golf - есть Golf.

Jetta? И она тут как тут. Конкретно этот вариант продается за 11.950. 2016 год, "механика", 1.6 бензин.

Passat здесь вообще завались. Хочешь - B6, хочешь - B7. На фотографиях только некоторые из них, цены колеблются от 8000 до 12.000 в зависимости от поколения.

Удивительно, но можно найти даже Phaeton. Заодно поразиться тому, как быстро дешевеет "премиум".

Хорошо погуляв по рынку, можно обнаружить даже диковинный для нашей страны Routan. Минивэн с мотором 3.8 на газу, 2009 г.в. и 13.950 долларов.

"Ждановичи" - это как срез "бэушки" по стране. В лидерах VW, потом Opel…

Audi здесь есть, но представлены они исключительно "свежачком". Никаких "сигар" и "бочек" в будний день замечено не было.

Во французском блоке доминирует Citroёn. Самые дешевые варианты вы уже видели. "Популяция" седанов C4 поредела по сравнению с летом, но они все равно здесь есть, цены балансируют в районе 9100 долларов за машину с мотором 1.6.

На месте и точка с минивэнами Renault Grand Scenic, которые гонят из Европы. Чего нет, если есть "проходной" дизель 1.5? Помнится, в августе цена на эти машины плясала в районе 14.000-15.000, а сейчас упала ниже 13.000.

5850 долларов просят за этот Renault Clio. Есть кондиционер и передние электростеклоподъемники. Год выпуска - 2009-й, мотор - 1,5-литровый дизель.

"Корейцев" на рынке в будний день немного, как и "бюджетников", - их вообще нужно выискивать с прожектором. Из обнаруженного - KIA Cerato 2013 года за 9150 и Sportage 2012-го за 11.500 долларов на "автомате" и с двухлитровым бензиновым мотором.

Одним из самых дорогих экземпляров на рынке "Ждановичи" стал этот Mitsubishi Pajero Sport. За "рамник" 2013 г.в. просят почти 20.000 долларов.

Разбавляет гамму массовых моделей Volvo XC70. 2011 год, 2.4 дизель, "автомат", пробег 150.000 км и 15.900 долларов.

"Конкуренция "Малиновки" и "Ждановичей" выдуманная"

Начинает валить снег - пора останавливать съемку и искать собеседника. Это продавец одной из крупных точек на рынке "Ждановичи". Он не против пообщаться, но на условиях анонимности.

- Как тут дела идут?

- Нормально. Я думаю, что не хуже, чем на "Малиновке". Что будний день, так по факту это на продажи не влияет. За выходные мы продали одну машину, а сегодня за полдня две: один покупатель приехал за автомобилем из Жлобина, второй из Минска.

- Сносить "Ждановичи" не собираются? А то постоянно ходят слухи…

- Работаем как работали. Пока никаких новостей. Сроки никто не устанавливал, все спокойно приезжают и продают машины либо оставляют на комиссию.

- И как продажи?

- С января стали лучше, чем даже в декабре. Теперь все более понятно: знаешь, на что рассчитывать, какая машина и когда примерно продастся.

- На что белорусы обращают внимание при продаже?

- На все подряд, но по старой доброй привычке ищут владельца на авторынке.

- Потому что машину можно пощупать?

- Наверное, да. Здесь больше скопление автомобилей, которые можно рассмотреть или "примерить". Но на рынке люди привыкли выбирать по цене "бэушного" автомобиля состояние нового. Этого не отнять. Допустим, хотят найти автомобиль 2000 года, но чтобы на нем не было ни царапинки, ни скольчика. Если машина крашена - это проблемы.

- Какова ситуация с авто из России?

- Да нормально! Почему это не автомобили? Главное, чтобы история у них была чистая. Из Европы мало машин гонят.

- Ребята на "Малиновке" месяц назад рассказывали, что это полная жуть. Мол, машины гнали в Россию и мотали пробег, а спустя несколько лет в Беларусь возвращаются те же автомобили. И вновь с отмотанным пробегом, почти "миллионники".

- Кому что в голову пришло, тот то и сказал. Если ты это видишь, не бери - чего хлам покупать? А если не видишь, то приглашай компетентного человека, чтобы помог подобрать машину. Но это ж белорусы, это ж надо кому-нибудь заплатить.

- Автоподборщики на "Ждановичах" мелькают часто?

- Процентов 10 покупок совершаются с ними. Но иногда закрадываются сомнения... Сам смотрел, видел машину знакомого, знаю о ней, а приходит автоподборщик и говорит откровенную чушь. Складывается мнение, что у знакомых этого автоподборщика есть подобная машина и он хочет покупателей на нее пересадить. Просто есть такой стереотип: если на рынке машину покупаешь, то тебя 100 процентов обманут.

Но нужно понимать, что тот же 2011 год выпуска - это уже не новая машина. 150 тысяч пробега у нее реальные или нарисованные, уже не столь важно. Сейчас нет автомобилей, как были раньше, - поменял один узел и забыл. Здесь машины, которые ремонтируются агрегатно-узловым методом. Приходят сроки замены коробки или двигателя - значит, надо менять коробку или двигатель.

- Конкуренция "Ждановичей" и "Малиновки" - она выдуманная или реальная?

- Конечно, выдуманная. Это бессмысленно - там люди продают машины, здесь продают. Я понимаю, что туда, может, машины подороже загоняют. Наверное, это зависит от того, сколько у продавцов средств в обороте или они лучше в них разбираются. Но это не значит, что состояние этих автомобилей лучше. Что дороже, что дешевле можно найти на обоих рынках.

- Машины на продажу стоят долго?

- По-разному. Бывает так, что машина только приехала, а через два часа ее продали. За хорошие деньги автомобиль в хорошем состоянии долго стоять не будет. За день, думаю, ликвидный вариант реально продать. Но, конечно, не всегда. Сейчас российский рынок - это ориентир цен для наших автомобилей.

Вот говорят: "2000 долларов за машину 1990-х годов выпуска, да вы с ума сошли!" А если там за такие деньги подготовленный автомобиль, покрашен, подвеска восстановлена, двигатель "живой", салон более-менее, то почему нет? Это машина по цене велосипеда.

Так что, думаю, цены адекватные. Когда такое было, чтобы за 10-15 тысяч можно было взять машину более-менее престижной марки, классом выше и свежую? Да такого не было никогда.