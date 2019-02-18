Похититель картины Куинджи из Третьяковки рассказал о мотивах преступления 1 18.02.2019, 14:39

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Денис Чуприков

Фото: AFP

Злоумышленник заявил, что решение о краже принял сам.

Обвиняемый по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков заявил в суде, что раскаивается, он "хотел привлечь внимание к себе", сообщает "Настоящее время".

По словам Чуприкова, решение о краже было его "собственным". "Никто мне не помогал", – сказал он.

18 февраля Мосгорсуд в ответ на жалобу защиты признал законным арест Чуприкова.

Чуприкова обвиняют в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". 29 января Таганский суд арестовал его на два месяца.

• 28 января неизвестный под видом музейного работника достал картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся. Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей музея.

• 29 января стало известно, что предполагаемый похититель картины – Денис Чуприков, который родился 12 апреля 1986 года в Феодосии, а в 2017 году зарегистрировался в Крыму как индивидуальный предприниматель. Сам подозреваемый заявил, что не совершал никаких преступлений.

• Выследить похитителя картины удалось по записям камер наблюдения. Многочисленным свидетелям показали изображения посетителей музея, затем установили автомобиль, на котором он приехал в Третьяковскую галерею. Затем специалисты отследили передвижение его машины. Оказалось, что подозреваемый на ней отправился на "строящийся объект в Одинцовском районе". Там картину изъяли полицейские.

• Художница Катрин Ненашева в фейсбуке сообщала, что кража картины – акция нового состава арт-группы "Война" и акциониста Петра Павленского. "Группировка получила название "Перезаgruzка", – уточнила Ненашева.

• 1 февраля картину вернули в галерею. Смотрителя, которая находилась на выставке во время похищения полотна, уволили по собственному желанию. В галерее рассказали, что из-за особенностей характера сотрудник "не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя, как необходимо в той ситуации". "Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", – уточнили в галереи.