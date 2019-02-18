Семеро депутатов Лейбористской партии Великобритании создали независимую группу 18.02.2019, 15:36

Они выходят из состава партии.

Семь британских депутатов вышли из состава Лейбористской партии в знак протеста против подхода руководителя партии Джереми Корбина к Brexit.

Об этом cообщает "Европейская правда".

Корбин заявил, что он "разочарован", что депутаты почувствовали неспособность продолжать работать над политикой, которая "вдохновляла миллионы" на выборах 2017 года.

Депутаты не запускают новую политическую партию - они будут работать в парламенте как независимая группа.

Один из них, Майк Гейпс, заявил, что "все больше становится понятно, что ведущие личности в руководстве партии не хотят останавливать Brexit".