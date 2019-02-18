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В Витебске рядовой сломал ключицу, выполняя приказ сержанта

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  • 18.02.2019, 20:40
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фото: Геннадий Черкасов

22-летний сержант таким образом «пытался показать свое мнимое превосходство».

До 10 лет лишения свободы грозит бывшему командиру отделения 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске. Старшего сержанта Алексея Романенко обвиняют в превышении власти, сопряженном с насилием. Он приказал младшим по званию сделать кувырок через металлическое ограждение, при этом одного из них ударил ногой, а второй военнослужащий во время кувырка сломал ключицу. Об этом tut.by сообщил источник, информацию подтвердили в Минобороны.

Какой мотив был у Алексея Романенко, сейчас выясняет следствие. Источники, знакомые с инцидентом, сообщают, что 22-летний сержант таким образом «пытался показать свое мнимое превосходство».

Изначально потерпевшему рядовому был выставлен диагноз «привычный вывих», однако после консультации со специалистом в документах появился диагноз «закрытый перелом ключицы».

На вопрос, была ли попытка скрыть реальный диагноз, пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров заявил:

— Все покажет следствие. С неуклонной твердостью заявляю, что в армии будут пресекаться любые правонарушения. Если вина будет доказана, военнослужащий будет привлечен к уголовной ответственности.

2019 год объявлен годом безопасной службы в белорусской армии, основная задача — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

— Хочу подчеркнуть, что данное правонарушение выявлено в прошлом году, — отметил Макаров. — Рано или поздно любое правонарушение у нас будет выявлено.

Алексей Романенко служил в 103-й гвардейской воздушно десантной бригаде, после чего в мае 2018 года с ним был заключен контракт. А уже в декабре произошел упомянутый инцидент. В январе 2019-го Романенко уволен с военной службы в запас, в феврале в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 455 УК. «По службе характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет», — отмечается в характеристике Романенко.


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