О чем говорит история Городка, где месяцами не платят зарплату 18.02.2019, 23:08

Статус столицы «Дажынак» не дает гарантий от бедности.

Новость о том, рабочие ПМК-51 в Городке Витебской области не получают зарплату с ноября прошлого года, вряд многих удивила. Особенно учитывая тот факт, что задолженности по зарплатам для Витебщины стали хронической проблемой.

Но есть в новейшей истории райцентра один факт, который заставляет присмотреться к этой истории повнимательней, пишет «Салiдарнасць».

В 2014-м Городок пережил классический белорусский ремонтный аврал — здесь должны были отметить общенациональные «Дажынкі». И хоть в итоге именно в том году от праздника урожая №1 отказались, ограничившись областным и районным уровнем, райцентр успел разделить судьбу остальных столиц «дожинок».

Как писал «Полацкі веснік», фестиваль в Городке «наблізіўся да рэспубліканскага: са здачай новых аб’ектаў, святочным шэсцем, ушанаваннем пераможцаў жніва-2014».

Сколько стоил бюджету тот фестиваль? В январе 2014-го власти озвучили цифры: около 2 триллионов рублей (до деноминации 2016-го). Из бюджета на подготовку района к празднованию предусматривалось потратить 650 миллиардов. Еще 600 миллиардов припадало на кредитные ресурсы, 280 — средства предприятий и организаций, которые обязаны были подготовить свои объекты, также планировалось привлечь 250 миллиардов рублей за счет спонсоров.

К чему все эти подсчеты? Традиция ежегодных авральных подготовок очередной столицы урожая властями объяснялась как аванс жителям избранных для проведения фестиваля городов. Мол, мы тут порядок навели, город отремонтировали, все вам останется. Живите и работайте. Но, как показывает печальный опыт Городка, работать там негде, а скоро и жить будет некому.