Глава района, где месяцами не платят зарплату - журналистам: Не дурите голову 5 18.02.2019, 17:29

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Как в Городке рабочие живут несколько месяцев без денег.

Рабочие ПМК-51 в Городке Витебской области не получают зарплату с ноября прошлого года. Люди выходят на работу, но денег не видят. Одно из крупных строительных предприятий региона сегодня на грани закрытия.

Еврорадио выясняет, как люди живут несколько месяцев без денег и когда им наконец выплатят зарплату.

"Кто помоложе, уехали. Остальным в Городке некуда идти"

Главной причиной упадка ПМК-51 местные жители называют частую смену руководства предприятия.

"Предприятие разваливают до последнего, бардак одним словом, — рассказывает рабочий ПМК-51. — За ноябрь ещё не было зарплаты. Хотя там и зарплата 280-300 рублей. Семь директоров за последнее время сменилось. Кто-то растаскивал предприятие, кто-то распродавал, а сейчас никому дела нет. Один из последних руководителей из Витебска на работу приезжал. "Порядок" здесь навёл — и в облисполком на повышение".

На предприятии работало 300 человек. Сейчас осталось около 70. За последний год большинство рабочих уволилось и уехало на заработки за границу. Тех, кто остался работать, перевели на неполную рабочую неделю. Чтобы выжить в райцентре без зарплат, люди берут займы.

"Так и живём, — добавляет житель Городка. — Одалживают на жизнь. Кто помоложе, уехали. В Городке некуда идти. Никто никому не нужен. Сейчас исполняющий обязанности главы остался, но он ничего не знает. Прорабов, мастеров нет. Даже инструмента, чтобы работать, нет. Недавно ребята приехали на объект, а из инструментов кувалды и лом. Всё было, а теперь — ничего".

"Не дурите голову"

Руководитель Городокского райисполкома Пётр Коробач, к которому обратились журналисты, отказался говорить, даже не выслушав вопрос.

"Не дурите голову. Не звоните мне на этот телефон!" — ответил руководитель райисполкома и бросил трубку.

"Ситуация сложная"

Заместитель директора ПМК-51 Татьяна Турченко рассказывает, что вопрос по задолженности будет решён в течение двух недель:

— Почему вы не хотите позвонить в Городокский райисполком? Председателю райисполкома или его заместителю по строительству?

— Один не хочет говорить, другой не отвечает на звонки.

— Ситуация сложная, невыплата по зарплате существует. Районные власти что-то пытаются сделать, к чему это приведёт, сложно сказать. Успешным предприятие было лет десять назад. Тогда были объёмы. Сейчас их нет. Десять лет назад работали около 300 человек, сегодня осталось 65. Говорить, что районные власти бездействуют, нельзя. Думаю, что через одну-две недели по зарплате должны рассчитаться полностью.

Напомним, в аналогичном положении оказались и строители сморгонской фирмы. За ноябрь люди получили зарплату только в январе.