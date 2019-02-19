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Гройсман: В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа

  • 19.02.2019, 10:48
Владимир Гройсман
Фото: izvestia.kiev.ua

Страна начинает программу по разработке собственных недр.

Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.

Об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", - рассказал Гройсман.

Как сообщалось, 6 марта 2019 года пройдет раунд электронных торгов по продаже 10 спецразрешений на пользование недрами с залежами нефти и газа. Все электронные торги будут проходить через систему "Прозоро.Продажи". Также Госгеонедра 29 января объявили II раунде электронных торгов, на котором было предложено для продажи 9 лицензий, из них 7 нефтегазовых.

Всего в планах Госгеонедр провести не менее 10 электронных аукционов по 2019 год.

Пилотный проект электронных торгов спецразрешениями продлится с 1 января по 1 декабря текущего года.


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