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О формуле путинизма

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  • Евгений Ихлов
  • 19.02.2019, 19:37
  • 2,043
Фото: AFP

Почему путинистская пропаганда была так живуча?

Хоть немного старающемуся соображать "честному советскому человеку" было очень трудно.

Всеми силами советской педагогики и советской пропаганды ему внушали необходимость и правильность гуманизма, честности, бескорыстия, интернационализма, принципиальности, свободолюбия, антифашизма, нетерпимости к обману, очковтирательству [это - не разновидность массажа, а создание системы ложных результатов работы - как с налогами, только в обратную сторону], кичливости и чинопочитанию.

Внушали что шовинизм и ксенофобия, захваты чужих территорий и порабощение других народов, диктатура, невежество и суеверия – отвратительны и подлежат искоренению.

При этом царили жестокость, настоящее "кастовое" расслоение социума, построенная на системе "спец" (жильё, учреждения и предприятия, снабжение, режимы), цензура, всепроникающая ложь, притворство и доносительство.

Внутри варьирующих госидеологий во многих республиках был этнический криптонационализм. Все шло к тому, что то же самое вскоре должно произойти в России (принудительная русификация была уделом Балтии, Беларуси и Украины).

С 7 класса (старая программа), с первой версии "истории СССР", школьникам вбивалась установка о "вере в доброго царя как о главной причине поражения народных восстаний" (на самом деле, и за год до этого на "царистские иллюзии" указывали как на причину неудач средневековых крестьянский движений [темы еврейских антигреческих и антиримских мессианских восстаний в курсе "Истории Древнего мира" благоразумно не было]).

При этом вся система образования была построена на культе не только партийных лидеров и революционных и военных героев, но и на "житиях" ученых, художниках, композиторов и первооткрывателей (впрочем, этот подход взят из "позитивизма" - в том виде, как он стал государственной религией в Мексике и Бразилии второй половины XIX века).

Погружение в важнейшие исторические темы, составляющие основу национальной идентичности было жесточайшим образом табуировано (тут пример - страшные преследования за "Архипелаг Гулаг", в котором советские зверства завершались расстрелом демонстрации в Новочеркасске в июне 1962 и последующих тайных расстрелов участников событий).

Значительно проще путинскому "глубинному народу".

Имперский шовинизм, культ милитаризма и империализм – не просто доктринально признаны законными, но и выдающейся частью исторического наследия.

Идея открытого поношения демократии и плюрализма в чести. Быть восторженным и не рассуждающим подданным – это гражданская добродетель.

Пропагандистские мифы, слепленные фолк-историками и проституированными режиссерами и сценаристами, официально объявлены не просто истиной, но основой национальной идентичности.

Тему обскурантизма и культивирование самых дикарских и нелепых суеверий я уже не трогаю.

То же относится к поощрению непрерывного потребительского соревнования.

Никакого притворства…

И это привнесло в мятущиеся души подданных покой и гармонию. Как "Hustler" (или пусть всего лишь "Playboy"), принесённый в советскую школу, на урок "Этики и эстетики".

Почему путинистская пропаганда была так живуча, несмотря на…

Потому что вновь была воскрешена мифологема "доброго царя и злых бояр и дьяков".

Точнее, восстановлена после того, как ее вернул Горбачев (после Хрущева и до Апрельского пленума 1985 года – партия держалась за своих, и противопоставление секретарей обкомов и министров Брежневу и даже Андропову было немыслимо) – Ельцин "доброго, но обманываемого государя" не изображал.

По формуле: кого на свою голову избрали – те пусть и отвечают, следующий раз будете умней.

И вот эту мякину воробьи старательно клевали 19 лет подряд… Завтра еще совочек высыплют.

Евгений Ихлов, Facebook


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