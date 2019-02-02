Видеофакт: Находчивый белорус придумал, как мстить шумным соседям 5 2.02.2019, 20:45

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Борьба за тишину порой принимает неожиданные обороты.

Довольно радикальным способом повлиять на шумных соседей поделился пользователь сайта reddit.com с ником ebolakanker, пишет onliner.by.

«Теперь я наконец смогу отомстить шумным соседям», — подписал запись автор. На видео показано довольно примитивное устройство: небольшой электромотор раскачивает прикрепленный к стене молоток на длинной рукояти, чтобы тот ударял в стену. Для подпитки механизма используется обычный Powerbank.

Видеозапись прокомментировали тысячи человек. Один из участников спора предложил усовершенствовать модель и сделать интервалы между ударами хаотичными — чтобы соседи никогда не смогли к этому привыкнуть. Другие же, напротив, считают, что равномерные удары переносить куда тяжелее: это сильно воздействует на психику.

Всего комментаторы предложили сотни альтернатив борьбы. Кто-то даже поделился ссылкой на десятичасовую запись звука работающего перфоратора. Само собой, нашлись и те, кто раскритиковал мужчину за не самые дружелюбные способы взаимодействия с людьми.