«Все проваливается, служба безопасности Лукашенко едва ноги не переломала» 7 20.02.2019, 8:42

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Фото: ex-press.by

Борисовчане живут в аварийных условиях.

Жизнь в доме без воды и канализации и с грибком и ветхими стенами. И это – не о быте в средневековье, а печальная действительность жителей бараков в Борисове, сообщает «Белсат».

Почему люди годами вынуждены жить в арендовать жилье без достойных условий?

Борисов, дом номер 29 на улице 30-ти лет ВЛКСМ. Недавно ленинскому комсомолу, в честь которого и назвали улицу, исполнилось 100 лет. Но, глядя на то, как здесь живут люди, теряешься во времени.

Заходим в государственный барак с арендным жильем. В свою квартиру, или, скорее, комнату приглашает Марина Подосиновик. Говорит, даже не может сдвинуть диван – и дырку в полу закрывает, и ненадежную стену подпирает:

«Наступите вот здесь, все проваливается. А вот тут стол начинает шататься, все проваливается».

У соседки напротив ситуация еще хуже. Трубу прорвало, центрального отопления в квартире просто нет.

— Надо менять трубы.

— Никто мне не меняет. Мне сказали, делай сама все и двери. Тут и пол нужно поднимать. А откуда? У меня пенсия 200 рублей.

И это хорошо, что сейчас нет сильных морозов. На шесть квартир на первом этаже – всего одна кухня. Сыпется стенка, сыпется потолок. Кухонные шкафы повесить невозможно. Воды нет. Чтобы что-то приготовить, ее нужно носить из умывальника в другом конце коридора. Вода только холодная.

— А вот скажите, вот эти краны, а где мыться?

— В тазиках! Греем и моемся в тазиках. Дома! – объясняет жительница дома Наталья.

Пол проваливается и под умывальником. Ситуация тянется годами. Жители неоднократно жаловались в ЖЭУ, там пообещали сделать капитальный ремонт… вылившийся только в покраску коридора. Правда, получили жители и определенный бонус. Часть гнилого пола в коридоре поменяли во время приезда Лукашенко в Борисов.

— Но Лукашенко тут не ходил.

— Нет, он на «спичку» приезжал. Здесь сделали, чтобы служба безопасности ноги не переломала, – говорит Наталья.

«Спичка» – это борисовчане имеют в виду «Борисовдрев». Предприятие – через дорогу от дома. Тогда же, во время приезда Лукашенко, около барака поставили и покрасили забор. Как раз недалеко от этого забора жителям приходится ходить по своим надобностям.

«Ну вот это поставили наверное 3-4 года назад биотуалеты. Но туда только летом можно ходить. Только когда тепло, туда не сходишь. 3-5 раз сходишь – оно все намерзает», – рассказывает местная жительница Марина Подосиновик.

Зимой жители используют другой общественный туалет – за 100 метров от дома. Мы уже собирались ехать, как, увидев камеру, жители соседнего дома (ул. 30-лет ВЛКСМ, 25) – попросили нас снять несколько кадров и о состоянии их жилья. Еще в 2014-ом арендный дом признали аварийным и обещали расселить по новым квартирам.

«Около 10 рублей я плачу. А у кого три комнаты – 30 рублей», – рассказывает о размере арендной платы Мария Задруцкая, жительница дома №25 по ул. 30-лет ВЛКСМ.

В качестве подтверждения жители показывают свое переписку с чиновниками. В отличие от прежнего дома, здесь есть ванная. Но мыться в ней невозможно. Состояние туалете мы даже не можем показать на камеру.

«Здесь в нашем доме не алкоголики. Ни одного нет. Все нормальные люди живут, семейные, с детьми. Но почему-то полагают, раз здесь живем, раз дом такой, раз не смогли себе построить что-то. Но у каждого свои же проблемы, правда. Я, например, одна трех детей растили. Муж умер 21 год назад», – с сожалением говорит жительница дома Мария Войтехович.

Получить же комментарий от ЖЭУ №1, которое обслуживает борисовские бараки, к сожалению, не удалось. В рабочее время там никто и не снял трубку.