Отголосок Столбцов: В школах Лунинецкого района ввели пропускной режим

Отголосок Столбцов: В школах Лунинецкого района ввели пропускной режим7
- 20.02.2019, 13:52
Родители смогут зайти в школу только по паспортам.
Пропускной режим ввели в школах Лунинецкого района: теперь родители учеников, чтоб отвести или забрать ребёнка, должны будут предъявить на входе в учреждение образования паспорт, пишет сайт «Медиа-Полесье».
Без документа, удостоверяющего личность, посторонние не смогут попасть в школу.
Как прокомментировал начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр Бовкунович, родители, как и иные третьи лица, смогут заходить в школу, но на входе нужно обязательно предъявить паспорт и записаться в журнале учёта посетителей.
Посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы, теперь меры безопасности решили усилить.
Напомним, после трагических событий в Столбцах Министерство образования анонсировало усиление мер безопасности в школах.