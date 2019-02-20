Отголосок Столбцов: В школах Лунинецкого района ввели пропускной режим 7 20.02.2019, 13:52

Фото: ТАСС

Родители смогут зайти в школу только по паспортам.

Пропускной режим ввели в школах Лунинецкого района: теперь родители учеников, чтоб отвести или забрать ребёнка, должны будут предъявить на входе в учреждение образования паспорт, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Без документа, удостоверяющего личность, посторонние не смогут попасть в школу.

Как прокомментировал начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр Бовкунович, родители, как и иные третьи лица, смогут заходить в школу, но на входе нужно обязательно предъявить паспорт и записаться в журнале учёта посетителей.

Посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы, теперь меры безопасности решили усилить.

Напомним, после трагических событий в Столбцах Министерство образования анонсировало усиление мер безопасности в школах.