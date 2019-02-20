Нападение с ножом в Столбцах: что известно на сегодняшний день
- 20.02.2019, 9:46
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Все факты о двойном убийстве в столбцовской школе №2.
Утром 11 февраля спокойную жизнь Столбцов потрясла трагедия: ученик 10-го класса средней школы №2 напал с ножом на учительницу и одноклассников. Два человека от полученных травм скончались, еще двое находятся в больнице. Состояние двух раненых подростков к утру 12 февраля улучшилось — со стабильно тяжелого до средней степени тяжести. Но они по прежнему еще в реанимации, пишет vkurier.by.
«Я хотел спасти учительницу, ну и класс. Почти всех защитил, кроме учительницы», – говорит пострадавший Владислав Цвирко.
Похороны учительницы средней школы № 2 Марины Пархимович и ученика 11-го класса Александра прошли 13 февраля в Столбцах.
Попрощаться с Мариной Пархимович к ее дому пришли несколько сотен человек. Дорога, по которой шла процессия с гробом, была перекрыта милицией. Гроб учительницы выносили под звон школьного колокольчика.
Что известно про убитую учительницу
Последние 28 лет Марина работала учителем истории и французского языка в Столбцах. 10 лет назад была классным руководителем кадетского класса, готовила будущих милиционеров. Все ее ученики успешно поступили в академию МВД, закончили обучение и вернулись работать в Столбцы. Ученики шли к ней толпой. Недавно был вечер встречи выпускников, Марина такая довольная пошла встречаться с детьми, – вспоминает ее сестра Раиса Михайловна.
По словам Раисы Михайловны, учительница погибла во время урока, который не должна была вести:
Одна женщина заболела и попросила Марину выйти вместо нее. Это был не ее урок.
«Я никогда не видела, чтобы она не улыбалась. Красивая женщина. Она была настолько открытая. Я представляю, как детям было хорошо с ней. Она не смотрела, что есть одна школа, другая, что какая-то конкуренция между ними. Для нее главными были дети. Она отдавала им все. А теперь, получается и жизнь», – вспоминает Марину Пархимович ее коллега Людмила Назаренко.
Что известно про убитого ученика
На похоронах одноклассники убитого говорили о том, что Саша очень любил белорусский язык и разговаривал на нем всегда.
Это горе пришло во всю нашу страну. Ты очень любил родной язык, изучал историю своей страны, – произнесла на могиле Александра его классный руководитель Алена Красницкая.
Директор школы Оксана Лось вспомнила о том, что Саша очень любил учиться и играть на гитаре:
«У него был такой искристый взгляд. Случилась ужасная трагедия, которая поделила всю нашу жизнь
Очень хороший и интересный был человек. Учился отлично, дружил тоже. Саша хотел стать журналистом, готовился поступать, но не в Беларуси, а в Польше,– вспоминает друг убитого Никита».
Что известно про обвиняемого в двойном убийстве Вадима М.
«Родители ничего необычного за сыном не замечали», – пишет «Радые Свабода».
«Вадим всегда был домоседом, редко куда-то ходил после школы. Последние выходные перед трагедией тоже провел дома. В школе на его поведение тоже никто не жаловался», – говорит о сыне мать обвиняемого.
«После школы Вадим собирался учиться на адвоката. На следующий год родители планировали нанимать репетиторов, чтобы сын поступил на юридический факультет.
Он говорил, что хочет людей защищать. А на прокурора не хотел, хотел освобождать людей, а не сажать», – рассказывает мать Вадима.
Что известно про семью обвиняемого Вадима М.
Галина Иосифовна, соседка, рассказала, что знает отца мальчика, Виталия. Он служил под началом сына:
«Они шестой или седьмой год тут живут. Купили хилый и заброшенный дом. Отец там все делал. Он работает водителем на тракторе в коммунхозе, а мать — уборщицей в водоканале. Они из ничего этот дом лепили, сделали вот себе пристройку. Там пока у них газа нет, они дровами топят. Но при этом чистенько и порядочек в доме. Вон сосед понятым ходил к ним, так рассказывал, что там прямо идеальная чистота, книжки стоят, все убрано…»
Семью Вадима в школе знали как хорошую и порядочную. Одноклассники и знакомые утверждают, что он был тихим и спокойным, был примером в математике.
«Вадим не дрался, не хулиганил. Все было нормально. Отец его – нормальный мужик, общительный, мать тоже приятная женщина», — утверждают соседи.
«Там обычная семья, ни пьянок, ни гулянок не было. Летом старший сын подрабатывал на тракторе с папой, дом обкладывал блоками. То есть нормальные и адекватные люди, все как обычно. Живут, как и все мы живем, работали за свои деньги, строили всеми силами дом… Я утром проснулась и вижу милицию возле дома у соседей, а потом мне начали звонить, так я перепугалась. Зная этого ребенка, видя, что он ходит в школу, конечно, я в шоке. Даже не знаю, как родителям этим жить, как школе и вообще… Для нашего городка это большое ЧП, – объясняет соседка семьи».
Реакция милиции на случившееся
Милиция приехала на место происшествия мгновенно. Но нападавшему удалось скрыться. Сначала он попытался сбежать через черный ход. Но так как он был заперт, школьник выпрыгнул в окно.
Спустя два часа подростка задержали сотрудники милиции и ОМОНа в подъезде жилого дома с предполагаемым орудием преступления — ножом.
В Столбцовскую центральную районную больницу пострадавшие школьники поступили между 8 и 9 утра. Подростков прооперировали, после чего они остались в реанимации.
Занятия в школе в день убийства были отменены. Учителя просили родителей забрать детей. Из здания школы их выпускали по очереди, а у входа школы дежурила милиция.
Обвиняемый в двойном убийстве Вадим рассказал своему адвокату и отцу, что задерживали его жестко:
Завели в микроавтобус, положили на пол, стали ногами на спину и начали заламывать руки.
Реакция школы на убийство
На следующий день после убийства школа №2 работала в обычном режиме. Из класса, в котором учится нападавший Вадим, пришла только половина учеников. Остальных родители побоялись отпускать в школу.
Реакция Лукашенко
12 февраля Лукашенко, назначая своих помощников и руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, прокомментировал инцидент в столбцовской школе:
«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, ни в советские времена, ни в переломный период».
Лукашенко заявил, что надо «на всю катушку» спросить прежде всего с председателя райисполкома и с министра образования. Однако вместо визита к месту трагедии улетел на переговоры с Путиным в Сочи.
Реакция Министерства образования
Министерство образования пообещало ужесточить меры безопасности и дисциплины во всех учреждениях, проработать систему пропускного режима в школах, усилить работу школьных психологов и даже проанализировать социальные сети, которые посещают подростки.
Как работает Следственный Комитет
Стало известно, что задержанный школьник отказывается давать показания. Следственный комитет планирует допросить родственников задержанного и школьника, которому, по предварительным данным, подросток также пытался нанести удары ножом.
В тот же день в доме нападавшего подростка начали работать следователи.
Сообщается, что в рюкзаке у задержанного подростка был найден молоток, а при личном обыске обнаружены дымовые шашки и петарды.
Следователи восстановили хронологию событий в школе по записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей. Также начали анализировать «активность» подозреваемого подростка в соцсетях и сайты, которые он посещал.
Следственный комитет Республики Беларусь сообщает, что в рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователями изучаются материалы, характеризующие личность подозреваемого.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.
Дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
«Радые Свабода» со ссылкой на свои источники пишет, что подозреваемый в двойном убийстве и попытке убийства в школе №2 в Столбцах Вадим М. начал давать показания.
Однако в Следственном комитете осторожно сообщают:
Расследование продолжается, следователи продолжают выяснять все обстоятельства. Проводятся плановые следственные действия. Другая информация в интересах следствия в ближайшее время сообщаться не будет.
Почему мальчик это сделал?
Мнение учителей:
«Родители не обращают внимания на своих детей, воспитывают по принципу «абы было тихо». Надо стараться держать под контролем не только физическое состояние ребенка, но и моральное. Следить за тем, чем он занят, с кем и где проводит время.
Все знают, что «рыба гниет с головы» и можно искать виноватых в министерствах и школах. Но ясно одно, что работа не организована. Либо организована неправильно», – считает учительница Витебской школы Инга.
Юлия, учитель, работает в школе 5 лет уверена, что статус учителя утерян, а родители очень мало занимаются воспитанием своих чад:
«Тут вина не только интернета. Прежде всего, конечно, родителям нужно уделять особое внимание воспитанию ребенка. Учитель должен давать багаж знаний, в первую очередь, а воспитание – это непосредственная обязанность законных представителей учащихся. Сейчас на школу возложили столько всего, что статус учителя теряется с каждым днем. Родители позволяют себе негативно высказываться при ребенке об учителе. О каком тут уважении тогда может идти речь? Спрос с кого-либо будет всегда. К сожалению, этого не избежать».
Мнение минских школьников:
«Я думаю, что виноваты люди, которые его окружают. Родители, одноклассники и тот же самый учитель. Все винят интернет, а я не знаю почему. Кто-то довел его до такого состояния, что он решил убить ножом, смотря в лицо учительнице», – считает Алиса, 13 лет.
«Обычно такое поведение связано с тем, что в детстве человек получил психологическую травму. Произошло что-то такое, что резко все ухудшило. Интернет может быть виноват только в том случае, если человека не научили им пользоваться», – комментирует трагедию Ян, 13 лет.
Как сообщила в субботнем номере столбцовская районная газета «Прамень», следователи рассматривают различные версии убийства: от конфликтной ситуации до психологического воздействия на подростка, в том числе через интернет, религиозную секту.