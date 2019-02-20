Нападение с ножом в Столбцах: что известно на сегодняшний день 20.02.2019, 9:46

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ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Все факты о двойном убийстве в столбцовской школе №2.

Утром 11 февраля спокойную жизнь Столбцов потрясла трагедия: ученик 10-го класса средней школы №2 напал с ножом на учительницу и одноклассников. Два человека от полученных травм скончались, еще двое находятся в больнице. Состояние двух раненых подростков к утру 12 февраля улучшилось — со стабильно тяжелого до средней степени тяжести. Но они по прежнему еще в реанимации, пишет vkurier.by.

«Я хотел спасти учительницу, ну и класс. Почти всех защитил, кроме учительницы», – говорит пострадавший Владислав Цвирко.

Похороны учительницы средней школы № 2 Марины Пархимович и ученика 11-го класса Александра прошли 13 февраля в Столбцах.

Попрощаться с Мариной Пархимович к ее дому пришли несколько сотен человек. Дорога, по которой шла процессия с гробом, была перекрыта милицией. Гроб учительницы выносили под звон школьного колокольчика.

Фото: Вадим Замировский

Что известно про убитую учительницу

Последние 28 лет Марина работала учителем истории и французского языка в Столбцах. 10 лет назад была классным руководителем кадетского класса, готовила будущих милиционеров. Все ее ученики успешно поступили в академию МВД, закончили обучение и вернулись работать в Столбцы. Ученики шли к ней толпой. Недавно был вечер встречи выпускников, Марина такая довольная пошла встречаться с детьми, – вспоминает ее сестра Раиса Михайловна.

По словам Раисы Михайловны, учительница погибла во время урока, который не должна была вести:

Одна женщина заболела и попросила Марину выйти вместо нее. Это был не ее урок.

«Я никогда не видела, чтобы она не улыбалась. Красивая женщина. Она была настолько открытая. Я представляю, как детям было хорошо с ней. Она не смотрела, что есть одна школа, другая, что какая-то конкуренция между ними. Для нее главными были дети. Она отдавала им все. А теперь, получается и жизнь», – вспоминает Марину Пархимович ее коллега Людмила Назаренко.

Фото: svaboda.org

Что известно про убитого ученика

На похоронах одноклассники убитого говорили о том, что Саша очень любил белорусский язык и разговаривал на нем всегда.

Это горе пришло во всю нашу страну. Ты очень любил родной язык, изучал историю своей страны, – произнесла на могиле Александра его классный руководитель Алена Красницкая.

Директор школы Оксана Лось вспомнила о том, что Саша очень любил учиться и играть на гитаре:

«У него был такой искристый взгляд. Случилась ужасная трагедия, которая поделила всю нашу жизнь

Очень хороший и интересный был человек. Учился отлично, дружил тоже. Саша хотел стать журналистом, готовился поступать, но не в Беларуси, а в Польше,– вспоминает друг убитого Никита».

Что известно про обвиняемого в двойном убийстве Вадима М.

«Родители ничего необычного за сыном не замечали», – пишет «Радые Свабода».

«Вадим всегда был домоседом, редко куда-то ходил после школы. Последние выходные перед трагедией тоже провел дома. В школе на его поведение тоже никто не жаловался», – говорит о сыне мать обвиняемого.

Мать Вадима. Фото: svaboda.org

«После школы Вадим собирался учиться на адвоката. На следующий год родители планировали нанимать репетиторов, чтобы сын поступил на юридический факультет.

Он говорил, что хочет людей защищать. А на прокурора не хотел, хотел освобождать людей, а не сажать», – рассказывает мать Вадима.

Что известно про семью обвиняемого Вадима М.

Галина Иосифовна, соседка, рассказала, что знает отца мальчика, Виталия. Он служил под началом сына:

«Они шестой или седьмой год тут живут. Купили хилый и заброшенный дом. Отец там все делал. Он работает водителем на тракторе в коммунхозе, а мать — уборщицей в водоканале. Они из ничего этот дом лепили, сделали вот себе пристройку. Там пока у них газа нет, они дровами топят. Но при этом чистенько и порядочек в доме. Вон сосед понятым ходил к ним, так рассказывал, что там прямо идеальная чистота, книжки стоят, все убрано…»

Семью Вадима в школе знали как хорошую и порядочную. Одноклассники и знакомые утверждают, что он был тихим и спокойным, был примером в математике.

«Вадим не дрался, не хулиганил. Все было нормально. Отец его – нормальный мужик, общительный, мать тоже приятная женщина», — утверждают соседи.

«Там обычная семья, ни пьянок, ни гулянок не было. Летом старший сын подрабатывал на тракторе с папой, дом обкладывал блоками. То есть нормальные и адекватные люди, все как обычно. Живут, как и все мы живем, работали за свои деньги, строили всеми силами дом… Я утром проснулась и вижу милицию возле дома у соседей, а потом мне начали звонить, так я перепугалась. Зная этого ребенка, видя, что он ходит в школу, конечно, я в шоке. Даже не знаю, как родителям этим жить, как школе и вообще… Для нашего городка это большое ЧП, – объясняет соседка семьи».

Фото: svaboda.org

Реакция милиции на случившееся

Милиция приехала на место происшествия мгновенно. Но нападавшему удалось скрыться. Сначала он попытался сбежать через черный ход. Но так как он был заперт, школьник выпрыгнул в окно.

Спустя два часа подростка задержали сотрудники милиции и ОМОНа в подъезде жилого дома с предполагаемым орудием преступления — ножом.

В Столбцовскую центральную районную больницу пострадавшие школьники поступили между 8 и 9 утра. Подростков прооперировали, после чего они остались в реанимации.

Занятия в школе в день убийства были отменены. Учителя просили родителей забрать детей. Из здания школы их выпускали по очереди, а у входа школы дежурила милиция.

Обвиняемый в двойном убийстве Вадим рассказал своему адвокату и отцу, что задерживали его жестко:

Завели в микроавтобус, положили на пол, стали ногами на спину и начали заламывать руки.

Реакция школы на убийство

На следующий день после убийства школа №2 работала в обычном режиме. Из класса, в котором учится нападавший Вадим, пришла только половина учеников. Остальных родители побоялись отпускать в школу.

Реакция Лукашенко

12 февраля Лукашенко, назначая своих помощников и руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, прокомментировал инцидент в столбцовской школе:

«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, ни в советские времена, ни в переломный период».

Лукашенко заявил, что надо «на всю катушку» спросить прежде всего с председателя райисполкома и с министра образования. Однако вместо визита к месту трагедии улетел на переговоры с Путиным в Сочи.

Реакция Министерства образования

Министерство образования пообещало ужесточить меры безопасности и дисциплины во всех учреждениях, проработать систему пропускного режима в школах, усилить работу школьных психологов и даже проанализировать социальные сети, которые посещают подростки.

Как работает Следственный Комитет

Стало известно, что задержанный школьник отказывается давать показания. Следственный комитет планирует допросить родственников задержанного и школьника, которому, по предварительным данным, подросток также пытался нанести удары ножом.

В тот же день в доме нападавшего подростка начали работать следователи.

Сообщается, что в рюкзаке у задержанного подростка был найден молоток, а при личном обыске обнаружены дымовые шашки и петарды.

Следователи восстановили хронологию событий в школе по записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей. Также начали анализировать «активность» подозреваемого подростка в соцсетях и сайты, которые он посещал.

Следственный комитет Республики Беларусь сообщает, что в рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователями изучаются материалы, характеризующие личность подозреваемого.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Радые Свабода» со ссылкой на свои источники пишет, что подозреваемый в двойном убийстве и попытке убийства в школе №2 в Столбцах Вадим М. начал давать показания.

Однако в Следственном комитете осторожно сообщают:

Расследование продолжается, следователи продолжают выяснять все обстоятельства. Проводятся плановые следственные действия. Другая информация в интересах следствия в ближайшее время сообщаться не будет.

Почему мальчик это сделал?

Мнение учителей:

«Родители не обращают внимания на своих детей, воспитывают по принципу «абы было тихо». Надо стараться держать под контролем не только физическое состояние ребенка, но и моральное. Следить за тем, чем он занят, с кем и где проводит время.

Все знают, что «рыба гниет с головы» и можно искать виноватых в министерствах и школах. Но ясно одно, что работа не организована. Либо организована неправильно», – считает учительница Витебской школы Инга.

Юлия, учитель, работает в школе 5 лет уверена, что статус учителя утерян, а родители очень мало занимаются воспитанием своих чад:

«Тут вина не только интернета. Прежде всего, конечно, родителям нужно уделять особое внимание воспитанию ребенка. Учитель должен давать багаж знаний, в первую очередь, а воспитание – это непосредственная обязанность законных представителей учащихся. Сейчас на школу возложили столько всего, что статус учителя теряется с каждым днем. Родители позволяют себе негативно высказываться при ребенке об учителе. О каком тут уважении тогда может идти речь? Спрос с кого-либо будет всегда. К сожалению, этого не избежать».

Мнение минских школьников:

«Я думаю, что виноваты люди, которые его окружают. Родители, одноклассники и тот же самый учитель. Все винят интернет, а я не знаю почему. Кто-то довел его до такого состояния, что он решил убить ножом, смотря в лицо учительнице», – считает Алиса, 13 лет.

«Обычно такое поведение связано с тем, что в детстве человек получил психологическую травму. Произошло что-то такое, что резко все ухудшило. Интернет может быть виноват только в том случае, если человека не научили им пользоваться», – комментирует трагедию Ян, 13 лет.

Как сообщила в субботнем номере столбцовская районная газета «Прамень», следователи рассматривают различные версии убийства: от конфликтной ситуации до психологического воздействия на подростка, в том числе через интернет, религиозную секту.