Крутой сам себя высек 4 10.10.2026, 17:30

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Иллюстрационное фото

Лукашист опозорился заявлениями про сельское хозяйство.

На «Дажынках» в Шклове глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой заявил, что за последние 30 лет аграрный сектор страны «показал настоящий прорыв».

Что не так с праздничными речами главы лукашенковской администрации разбиралась «Салідарнасць».

«Сегодня это мировой уровень по любому продукту питания. Наша страна входит в пятерку или десятку крупнейших экспортеров в мире. А полученные $10 млрд экспорта — это фантастика, о которой еще даже 10 лет назад нельзя было мечтать. И спрос растет. Огромное количество инвестиционных проектов. Наверное, в нашем инвестиционном портфеле доля аграрного сектора занимает где-то 20-25%. Внедряются высокие технологии, появляются новые продукты мирового уровня», - заявил Крутой.

При этом чиновник не привел ни одного примера из этого самого «огромного количества инвестиционных проектов». Кутой убежден, что «аграрный сектор развивается колоссальным образом».

По его словам, стоящие перед АПК задачи до 2030 года, тоже весьма амбициозные: «Здесь сейчас идет гонка не за валовыми цифрами. И молока сейчас у нас уже больше литра на одного жителя. И зерна вот уже последние годы мы собираем тоже достаточно под ту базу животноводства, которая развивается в республике. Здесь вопрос сейчас эффективности».

Уже этот момент должен насторожить внимательного слушателя. Ведь что получается? 30 лет у людей у руля ушло на то, чтобы обеспечить базовый уровень производства? И только сейчас их настигли мысли об элементарном условии успешного хозяйствования — эффективности?

А дальше Крутой дезавуировал все свои бравурные заявления. И, что называется, с особым цинизмом — словами Лукашенко. Он напомнил, что правитель постоянно говорит об изменении системы субсидирования села.

А еще Крутой напомнил его новую установку о том, что «город задолжал селу». Чиновник попытался успокоить, что при этом не требуется никаких крупных вливаний, но добавил, что шефская поддержка городских организаций сельхозпредприятиям нужна.

Показательно то, что Крутой восхвалял небывалый взлет аграрного сектора в Шкловском районе, где последние несколько лет Лукашенко чаще устраивает подчиненным публичную порку, чем хвалит их за успехи.

Досталось и родному «Городцу», который он назвал худшим хозяйством. А не так давно пшиком закончилась история очередного бюджетного пылесоса — агроходинга «Купаловское».

Отметим, что и год назад правитель фактически опроверг неоправданно оптимистические заявления своих подчиненных о «великолепных результатах» сельского хозяйства. В том числе и главу собственной администрации.

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