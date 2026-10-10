Беларусь окажется под влиянием циклона с Балтийского моря 10.10.2026, 17:38

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Прогноз погоды с 12 по 18 октября.

Неделя с 12 по 18 октября в Беларуси начнется с дождей и порывистого ветра, но к выходным погода улучшится. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, днем воздух будет прогреваться до +17°С, а ночью температура местами опустится до +3°С.

Из-за высокой влажности по ощущениям окажется холоднее. Об этом метеоролог рассказал в эфире провластного ОНТ.

В понедельник, 12 октября, Беларусь окажется под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. Пройдут кратковременные дожди, утром местами появится туман. Ночью ожидается от +4°С на севере до +11°С на юге, днем – от +11°С на северо-западе до +17°С на юго-востоке.

Во вторник, 13 октября, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман. Ночью температура составит +3…+8°С, днем – от +12°С в Витебской области до +16°С в Брестской и Гомельской.

В среду, 14 октября, осадков станет меньше. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман. Влажность воздуха достигнет 90%. Температура ночью составит +3…+7°С, днем – от +9°С на северо-западе до +14°С на юге Гомельской области.

В четверг, 15 октября, дожди в большинстве районов маловероятны. Сохранится облачная с прояснениями погода, утром местами туман. Ночью прогнозируют +3…+8°С, днем – от +10°С в Витебской области до +17°С в Гомельской.

В пятницу, 16 октября, существенных осадков не ожидается. Однако ночью и утром возможны туманы с видимостью до 500 метров. Температура ночью составит +5…+10°С, днем – от +11°С на севере до +16°С на юго-западе.

В субботу, 17 октября, антициклон принесет переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Утром местами сохранится туман. Ночью будет +3…+7°С, днем – от +10°С на севере до +16°С на юге Беларуси.

В воскресенье, 18 октября, погода существенно не изменится. Дожди маловероятны, ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до полукилометра. Температура ночью составит +4…+9°С, днем – от +11°С в Витебской области до +17°С в Гомельской и Брестской.

Таким образом, самыми дождливыми днями недели могут стать понедельник и вторник. Со среды осадков станет меньше, а в выходные белорусов ждет преимущественно сухая погода. При этом ночи останутся прохладными, а утренние туманы могут осложнить видимость на дорогах.

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