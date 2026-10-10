Операция ВСУ «Вивальди» оказалась еще успешнее, чем сообщается публично
- 10.10.2026, 20:05
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Разрушен северный фланг российской группировки.
Украинские войска сорвали российский план окружения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Контрнаступательная операция «Вивальди» на Лиманском направлении разрушила северный фланг российской группировки и заставила подразделения РФ перейти к обороне.
Об этом пишет Euronews со ссылкой на ISW.
По замыслу российского командования, наступление должно было развиваться одновременно с двух направлений: от Лимана на севере и района Покровска – Доброполья на юго-западе. Российские войска рассчитывали соединить эти фланги возле Барвенково в Харьковской области, чтобы окружить так называемый «крепостной пояс» – систему украинской обороны и логистики, защищающую подконтрольную Украине часть Донбасса.
Операция «Вивальди» сорвала ключевую часть этого плана. Причем в материале Euronews указано, что украинское наступление может быть еще более успешным, чем сообщается публично.
Украинские силы продвинулись по линиям Ридкодуб – Новое – Новомихайловка и Яровая – Дробышево – Ставки. В результате российский выступ, созданный для наступления на Славянск с северо-востока, фактически обрушился.
По данным командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого, в ходе первых трех этапов операции во второй половине сентября украинские войска освободили 176 кв. км территории. Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал освобожденную площадь в 125-140 кв. км по состоянию на 3 октября.
Аналитики ISW допускают, что реальные результаты операции могли оказаться значительнее официальных оценок Киева, поскольку военное командование ВСУ сообщает всю ключевую информацию с задержкой в недели, а то и в месяцы.