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Операция ВСУ «Вивальди» оказалась еще успешнее, чем сообщается публично

  • 10.10.2026, 20:05
  • 8,122
Операция ВСУ «Вивальди» оказалась еще успешнее, чем сообщается публично
Иллюстрационное фото

Разрушен северный фланг российской группировки.

Украинские войска сорвали российский план окружения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Контрнаступательная операция «Вивальди» на Лиманском направлении разрушила северный фланг российской группировки и заставила подразделения РФ перейти к обороне.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на ISW.

По замыслу российского командования, наступление должно было развиваться одновременно с двух направлений: от Лимана на севере и района Покровска – Доброполья на юго-западе. Российские войска рассчитывали соединить эти фланги возле Барвенково в Харьковской области, чтобы окружить так называемый «крепостной пояс» – систему украинской обороны и логистики, защищающую подконтрольную Украине часть Донбасса.

Операция «Вивальди» сорвала ключевую часть этого плана. Причем в материале Euronews указано, что украинское наступление может быть еще более успешным, чем сообщается публично.

Украинские силы продвинулись по линиям Ридкодуб – Новое – Новомихайловка и Яровая – Дробышево – Ставки. В результате российский выступ, созданный для наступления на Славянск с северо-востока, фактически обрушился.

По данным командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого, в ходе первых трех этапов операции во второй половине сентября украинские войска освободили 176 кв. км территории. Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал освобожденную площадь в 125-140 кв. км по состоянию на 3 октября.

Аналитики ISW допускают, что реальные результаты операции могли оказаться значительнее официальных оценок Киева, поскольку военное командование ВСУ сообщает всю ключевую информацию с задержкой в недели, а то и в месяцы.

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