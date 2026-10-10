Лидер немецких «Зеленых» жестко высказался о соглашении Трампа с Путиным 7 10.10.2026, 18:33

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Франциска Брантнер

Фото: DBT/Marco Urban

По его словам, беспринципнее не бывает.

Лидер немецкой Партии зеленых Франциска Брантнер призывает к скорейшему отказу от ископаемого топлива в Европе в ответ на соглашение по дизельному топливу между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Путиным.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает ntv.

Брантнер резко раскритиковала подход Трампа.

- Сначала начать войну против Ирана без какого-либо четкого плана, что приводит к росту цен на энергоносители во всем мире, – а затем заключить соглашение именно с воинственным Путиным, чтобы смягчить последствия перед промежуточными выборами – беспринципнее уже не бывает, – заявила лидер Партии зеленых.

Брантнер отметила, что за политику Трампа в конечном итоге заплатят народ Украины и те, кто страдает от высоких цен.

- Для Германии и Европы это означает: европейский суверенитет и независимость от ископаемого топлива – это насущная необходимость, – отметила политик.

По её словам, поддержка Украины должна продолжаться.

- Мы больше не можем ставить своё будущее в зависимость от автократов, которые зависят от ископаемого топлива, и от последствий их войн, – добавила Брантнер.

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