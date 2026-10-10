Республиканцы дистанцируются от Трампа перед выборами 5 10.10.2026, 22:13

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Фото: Getty Images

Разногласия становятся все заметнее.

Среди представителей Республиканской партии США становятся все заметнее разногласия с администрацией президента Дональда Трампа по вопросу поддержки Украины.

Некоторые американские законодатели открыто выступают за усиление давления на Россию и поддерживают право Украины наносить ответные удары по территории агрессора. Об этом заявил американский политический деятель Юрий Рашкин в эфире телеканала FREEДОМ.

Комментируя заявление сенатора-республиканца Кевина Крамера о необходимости украинских ответных ударов по России, Рашкин обратил внимание на отличие такой позиции от политики Белого дома.

По его словам, отдельные республиканцы начинают более открыто поддерживать Украину, учитывая в том числе внутриполитическую ситуацию в США и предстоящие выборы.

- Все политики-республиканцы это чувствуют, поэтому начинают от него отдаляться в зависимости от того, насколько им это необходимо, — отметил Рашкин, имея в виду Дональда Трампа.

Политический деятель считает, что поддержка Украины может стать для американских законодателей способом продемонстрировать собственную позицию, которая не всегда совпадает с курсом президентской администрации.

В то же время Рашкин подчеркнул важность визитов американских сенаторов в Украину. В частности, он положительно оценил приезд сенатора Роджера Уикера, который поддерживает развитие оборонного сотрудничества.

По словам Рашкина, у Соединенных Штатов есть не только причины, связанные с безопасностью, но и экономические основания продолжать поддержку Украины. Европейские страны увеличивают оборонные расходы, и часть этих средств может быть направлена на закупку американского вооружения.

- Есть множество причин, по которым для Соединенных Штатов имеет глубокий смысл быть здесь, присутствовать и помогать Украине. Прежде всего просто финансовых, не говоря уже о национальной безопасности, — пояснил он.

Отдельно политический деятель упомянул законодательную инициативу сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России. По его мнению, такие механизмы остаются важными инструментами влияния на Кремль, хотя их применение зависит от политической воли Вашингтона.

Рашкин также приветствовал готовность отдельных республиканцев поддерживать украинские ответные удары.

- Я рад видеть политиков-республиканцев, особенно когда они выступают за поддержку ответных ударов по России, — сказал он.

По мнению Рашкина, позиция американских законодателей свидетельствует о том, что поддержка Украины не ограничивается политикой президентской администрации. В то же время дальнейшие решения относительно санкций, оборонной помощи и сотрудничества с Киевом будут зависеть от политической ситуации в США.

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