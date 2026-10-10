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«Не хотим, чтобы Кремль получал выгоду»

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  • 10.10.2026, 20:45
  • 6,646
«Не хотим, чтобы Кремль получал выгоду»

Одна из стран отказалась от российского топлива.

Австралия не будет закупать российское топливо и сохранит запрет на его импорт, несмотря на новое соглашение президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным по дизельному топливу.

Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, сообщает Bloomberg.

- Австралии не нужно российское топливо, и мы не хотим его покупать. Мы не хотим, чтобы Владимир Путин извлекал выгоду из этой войны на Ближнем Востоке. Решение Соединенных Штатов – это их дело, но мы не будем менять свой подход, – сказал Боуэн.

По его словам, у Австралии есть запасы бензина на 43 дня, а дизельного топлива – на 31 день.

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