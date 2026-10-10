На снимке NASA с Луны увидели потенциальный корабль инопланетян 6 10.10.2026, 18:05

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Иллюстрационное фото

Его длина - 5,5 километров.

Исследователь НЛО Скотт Уоринг считает, что на фотографии, сделанной в 1967 году космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 3, запечатлен огромный корабль инопланетян.

На рассекреченных фотографиях NASA с Луны также видны неизвестные объекты, которые наблюдали астронавты во время программы «Аполлон» с 1969 по 1972 год, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Космический аппарат Lunar Orbiter 3 в 1967 году делал фотографии поверхности Луны, когда NASA готовилось к высадке первых астронавтов на спутник Земли. Скотт Уоринг обнаружил не одной из снимков необычный объект, который кажется, парит над поверхностью Луны.

Фото: NASA

Он считает, что это космический корабль инопланетян, длина которого составляет примерно 5,5 километров. Уоринг сравнил размер соседнего кратера Теофил на Луне, диаметр которого составляет 110 км, с размером предполагаемого космического корабля внеземной цивилизации. Таким образом он пришел к выводу, что этот загадочный объект имеет в 20 раз меньший размер.

Уоринг заявил, что для людей это огромный размер, но для «инопланетян это маленький космический корабль». Исследователь НЛО считает эту фотографию стопроцентным доказательством существования внеземного разума и того, что инопланетяне следили за людьми еще до того, как астронавты NASA оказались на Луне.

Фото: NASA

Но Уоринг не предоставляет никаких независимых доказательств того, что это космический корабль, и что он имеет внеземное происхождение.

Сейчас NASA утверждает, что пока нет никаких доказательств существования внеземной жизни, а тем более разумных инопланетян, способных осуществлять межзвездные путешествия. Но некоторое ученые считают, что нельзя исключать возможности того, что развитые внеземные цивилизации существуют, просто мы их еще не обнаружили.

Фото: NASA

Отметим, что астронавты миссий «Аполлон-12» (1969 год) и «Аполлон-17» (1972 год) сообщали о том, что во время спуска на поверхность Луны они наблюдали странные яркие объекты, которые, кажется, следовали за космическим кораблем землян. На фотографиях, сделанных астронавтами миссии «Аполлон-12», когда те находились на поверхности Луны, видны странные объекты в лунном небе, которые до сих пор никто не может объяснить.

Фото: NASA

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