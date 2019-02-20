Активистов и независимых журналистов не пустили на пресс-конференцию в Бресте 5 20.02.2019, 19:03

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Пресс-конференция касалась аккумуляторного завода.

Около 15-ти представителей инициативной группы, выступающей против строительства аккумуляторного завода под Брестом, собрались у проходной предприятия ОАО «АйПауэр».

Внимание активистов привлекла пресс-конференция для представителей некоторых СМИ, через которых они хотели задать насущные вопросы руководству завода.

Подробнее «Радыё Рацыя» говорит один из присутствующих Дмитрий Бекалюк:

- Вопросы технического характера. Какая работа была выполнена, относительно марки фильтров. Посмотреть на систему по очистке воды, на фильтры и систему улавливания серной кислоты на всех этапах использования серной кислоты. По проекту фильтры не были учтены. А они сказали, что учли.

«Не всех журналистов пускаем на пресс-конференцию, а только тех кто указан в списке», - отметил человек, который не представился, однако находился на проходной завода и выборочно пропускал людей. Активисты также попытались попасть на мероприятие, на что им было отказано. Вопросы к руководству, изложенные на бумаге, они передали через некоторых представителей негосударственных СМИ, которым все же удалось пройти на пресс-конференцию.