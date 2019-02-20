закрыть
20 февраля 2019, среда, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Активистов и независимых журналистов не пустили на пресс-конференцию в Бресте

5
  • 20.02.2019, 19:03
  • 2,039

Пресс-конференция касалась аккумуляторного завода.

Около 15-ти представителей инициативной группы, выступающей против строительства аккумуляторного завода под Брестом, собрались у проходной предприятия ОАО «АйПауэр».

Внимание активистов привлекла пресс-конференция для представителей некоторых СМИ, через которых они хотели задать насущные вопросы руководству завода.

Подробнее «Радыё Рацыя» говорит один из присутствующих Дмитрий Бекалюк:

- Вопросы технического характера. Какая работа была выполнена, относительно марки фильтров. Посмотреть на систему по очистке воды, на фильтры и систему улавливания серной кислоты на всех этапах использования серной кислоты. По проекту фильтры не были учтены. А они сказали, что учли.

«Не всех журналистов пускаем на пресс-конференцию, а только тех кто указан в списке», - отметил человек, который не представился, однако находился на проходной завода и выборочно пропускал людей. Активисты также попытались попасть на мероприятие, на что им было отказано. Вопросы к руководству, изложенные на бумаге, они передали через некоторых представителей негосударственных СМИ, которым все же удалось пройти на пресс-конференцию.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип