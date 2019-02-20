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НАТО: Заявления Путина с угрозами неприемлемы

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  • 20.02.2019, 20:06
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фото с сайта segodnya.ua

В НАТО также заявили, что Россия ответственна за выход Вашингтона из договора о ракетах.

Заявления президента России с угрозами в адрес союзников НАТО неприемлемы.

Об этом российским информационным агентствам заявил представитель военного союза, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, передает «Радио Свобода».

Путин, в частности, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

В НАТО в ответ заявили, что Россия ответственна за выход Вашингтона из договора о ракетах. Североатлантический союз в очередной раз призвал Москву к соблюдению договора.

Представитель НАТО подчеркнул, что союз не хочет новой гонки вооружений и не намерен разворачивать в Европе новое ядерное оружие.


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