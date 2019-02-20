По делу «русской прачечной» в Германии конфисковали €50 миллионов 20.02.2019, 22:07

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Также была конфискована недвижимость по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

Власти ФРГ конфисковали недвижимость и 50 миллионов евро по делу об отмывании денег – так называемому делу "русской прачечной". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру в Мюнхене. Издание уточняет, что всего по мошеннической схеме из России через банки в Латвии и Молдавии было выведено 22 миллиарда долларов.

Как отмечает Deutsche Welle, по делу проходят трое человек. Утверждается, что они владеют недвижимостью в федеральных землях Бавария и Гессен стоимостью 40 миллионов евро. Гражданство и другие данные подозреваемых пока не разглашаются.)

Уточняется, что власти конфисковали четыре дома, изъяли почти семь миллионов евро в двух германских агентствах недвижимости и более одного миллиона евро на счету в латвийском банке.

О "русской прачечной" стало известно в 2014 году. По предварительным данным, мошенническая схема является крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег.