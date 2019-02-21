Как белорусы помогают одинокому отцу вернуть детей, отобранных государством 4 21.02.2019, 9:06

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Скриншот с видео belsat.eu

Откликнулись десятки человек.

После сюжета на «Белсате» о трагедии на Гродненщине, когда женщина покончила жизнь самоубийством после того, как социальные службы забрали детей, зрители «Белсата» захотели помочь семье.

Следила и принимала участие в этом и Ольга Чайчиц.

«Белсат» делал сюжет об этой трагедии. В деревне Вайкунцы Вороновского района четырех детей забрали в приют за антисанитарию, а вечером их мать нашли в петле. После выхода сюжета зрители стали спрашивать, как они могут помочь. Андрей Козел, журналист «Белсата»:

«Их набралось достаточно большое количество, и я решил, почему бы не попробовать организовать этих всех людей. Взял на себя саму организацию сбора помощи, организацию доставки до Вороново».

Информацию о сборе разместили в социальных сетях. Люди начали перечислять деньги на счет отца. Откликнулись около 50 человек, которые передавали вещи или помогали собирать эти вещи по минским квартирам.

«Ситуация печальная, поэтому люди должны приходить друг другу на помощь», – говорит волонтер Владимир Куклин.

«Я надеюсь, что в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Потому что если мать 4-х детей решает, что она уже ничего не исправит, это знак прежде всего органам власти, что то, что они делают, в этом есть какая-то ошибка», – говорит волонтер Сергий Мельянец.

Семью заставляли переехать в новую квартиру в Вороново, которую в декабре им выдали как многодетной. Сейчас обещают, что детей отдадут, если отец обустроит квартиру, найдет новую работу в Вороново. Большинство того, что было нужно для квартиры, уже собрали. Люди жертвовали посуду, игрушки, текстиль, одежду, много мебели. Мы три дня собирали это все по Минску и всех не успели объехать. А еще было много желающих в других городах.

Местные жители не понимают, зачем было заставлять переезжать семью в город. Андрей родился в деревне, всю жизнь работал на ферме, держал большое хозяйство, благодаря которому семья кормилась:

«Что, прокормит он за 4 миллиона этих детей? Смех, он их не прокормит никак. А так, конечно, у него в деревне и хозяйство было, все было. А так заставили. Их вот сюда бы заселить, которые заставляли. Посмотрели бы тогда».

Знакомые Андрея, пришедшие помочь разгрузить мебель, говорят, что будут и дальше помогать семье.

«Детки маленькие, бедному, расстроился… еще забрали… Жена тем более покончила… Ему надо терпеть сейчас, чтобы настроение было хорошее, что-нибудь как-то будем помогать», – говорят местные жители.

И местные жители, и родственники передавали благодарность всем тем людям, которые откликнулись. Валентина Накладович, сестра Андрея:

«Я хочу поблагодарить людей, которые пришли Андрею, брату моему, на помощь. Большое спасибо, низкий поклон им. И людям, которые сегодня пришли помочь, женщинам, которые помогали брату. Большое спасибо».

Муж покойной Татьяны Андрей Бовшис говорит:

«Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые откликнулись в такой ситуации, что мне помогли. Далее здесь все обставлю в квартире, найду работу и буду забирать детей сюда, переводить в вороновскую школу. Буду работать, ради детей, больше у меня дорогого ничего нет».

«Белсат» продолжит следить за судьбой семьи.