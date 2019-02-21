Алексей Бага: Против «Арсенала» не зазорно играть от обороны 3 21.02.2019, 13:19

Алексей Бага

Рулевой БАТЭ рассказал о планах перед игрой с лондонской командой.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от ответного матча с "Арсеналом". Встреча пройдет в Лондоне 21 февраля, сообщает пресс-служба борисовчан.

- Говорят, что завтра трибуны не будут заполнены. Насколько это поможет вашей команде добиться нужного результата?

- Жаль, конечно. БАТЭ всегда с удовольствием играет, когда стадионы полны. Это придает футболистам дополнительную мотивацию. Но коль ситуация складывается так, то постараемся все равно продемонстрировать свои лучшие качества на этой великолепной арене.

- Скорее всего, на поле снова не выйдет Месут Озил. Считаете, это для вас хорошо?

- Озил — отличный мастер. Играть против него — большая честь для любого нашего футболиста. Но в "Арсенале" достаточное количество исполнителей, которые способны сыграть не менее сильно, чем Озил. Моему коллеге есть из кого выбирать.

- БАТЭ, как никогда, близок к осуществлению мечты — выходу в настоящую еврокубковую весну. В какой мере это обстоятельство отражается на команде?

- Не сказал бы, что ребята так уж сильно скованы или постоянно только и говорят о завтрашнем матче. Напротив, царит рабочая атмосфера. Все тренируются с удовольствием.

- После первого поединка мир облетела фотография, как ваши футболисты отмечают победу над "Арсеналом" посещением фастфуд-заведения. Если БАТЭ выбьет "канониров" из Лиги Европы, то отметите достижение очередным поеданием гамбургеров?

- Давайте все-таки проясню ситуацию. Никто не отмечал победу над "Арсеналом" так, как вы описали. Во-первых, мы еще ничего не добились. Сыгран только один матч. Во-вторых, на следующее утро после игры команда улетала в Англию на сбор. У ребят не было времени не то что нормально покушать дома — они даже толком не поспали. Ничего страшного в аэропорту не случилось. Ну, взяли по бутерброду. Так мы же не питаемся фастфудом регулярно. Если при таких обстоятельствах кто-то раз в год съел гамбургер, ничего крамольного в том нет.

- Вы уже почти неделю находитесь на Туманном Альбионе. Это оправдывает ваши ожидания?

- Готовимся здесь не только к ответному поединку с "Арсеналом", но и к сезону в целом. Этот сбор для нас важен и проходит продуктивно.

- В игре в Борисове самое сильное впечатление произвела игра БАТЭ в обороне. Но, как известно, "Арсенал" дома и "Арсенал" в гостях — две совершенно разные команды. Перед первой встречей вы говорили, что, если понадобится, ваши игроки, как в "Кавказской пленнице", возле своей штрафной возьмутся за руки, чтобы не пропустить соперника. Эпизод какого другого советского фильма используете сейчас?

- Считаю, против таких команд, как "Арсенал", не зазорно играть от обороны. Что касается советского кинематографа, то он настолько богат и многогранен, что завтра после матча в зависимости от результата что-нибудь придумаем.