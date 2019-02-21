Дипломаты: Великобритания и ЕС почти договорились по Brexit 21.02.2019, 16:50

В марте в Брюсселе состоится саммит лидеров Евросоюза.

Европейский Союз и Великобритания приближаются к отдельному заявлению, в котором ЕС подчеркнет временный характер так называемого "бэкстопа" для ирландской границы.

Об этом агентство Reuters (перевод - «Европейская правда») узнало от дипломатов в Брюсселе.

На следующий день после переговоров между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе дипломаты рассказывают о так называемой "параллельной декларации" или "инструменте интерпретации" "бэкстопа".

"Бэкстоп" - это гарантия того, что после Brexit между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Британии не возникнет жесткой границы. Некоторые британские депутаты опасаются, что "бэкстоп" может навсегда привязать страну к таможенному союзу с ЕС.

"Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit, чтобы придать большее значение "альтернативным договоренностям", к которым стремится Британия", - сказал дипломат ЕС, имеет дело с Brexit. "Но до 28 февраля Мэй не сможет получить ни одной твердой формулы", - добавил он.

Другой дипломат отметил, что британскому парламенту предстоит четко сигнализировать, что такой вариант получит их поддержку в форме ратификации соглашения о Brexit. "Если они это сделают, мы подберем точные слова во вторую неделю марта, и этот вариант будет утвержден на саммите", - сказал дипломат.

В противном случае саммит лидеров ЕС, который должен состояться 21-22 марта в Брюсселе, должен будет согласовать отсрочку Brexit после 29 марта, сообщили источники, чтобы избежать худшего сценария Brexit без соглашения.