«Арсенал» — БАТЭ: Александр Глеб начнет матч на скамейке запасных 10 21.02.2019, 19:43

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Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Стали известны составы «Арсенала» и БАТЭ на матч Лиги Европы.

Стали известны составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ. При этом хавбек гостей Александр Глеб начнет матч на скамейке запасных.

Арсенал: Чех, Косьельни, Ивоби, Монреаль, Мустафи, Гендузи, Озил, Мхитарян, Лихштайнер, Обамеянг, Джака.

Запасные: Лено, Папастатопулос, Рэмзи, Торрейра, Суарес, Колашинац, Нкетиа.

БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Стасевич, Симович, Милич, Скавыш.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубайич, Глеб, Немирко, Мукам.

Матч начнется в 20.55 по минскому времени.