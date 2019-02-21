БАТЭ в евросезоне-2018/19 заработал более €10 миллионов

БАТЭ в евросезоне-2018/19 заработал более €10 миллионов1
- 21.02.2019, 23:23
Чемпионы Беларуси завершили участие в Лиге Европы.
Сегодня БАТЭ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Арсеналу» (0:3, первая игра 1:0) и завершил выступление в еврокубках.
Борисовчане получат 500 тысяч евро от УЕФА за участие на этой стадии Лиги Европы.
Всего в евросезоне желто-синие заработали 10,6 млн евро, передает «Трибуна».
Интересно, что евросезоне-2017/18 чемпионы Беларуси заработали всего 4,2 млн евро.