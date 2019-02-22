Игорь Стасевич: У топ-конкурентов можно выиграть, если сойдутся все звезды 3 22.02.2019, 9:44

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Игорь Стасевич

Лучший футболист Беларуси рассказал о соперничестве БАТЭ и «Арсенала».

Полузащитник БАТЭ, лучший футболист Беларуси в сезоне-2018 Игорь Стасевич поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Арсенала", в котором борисовский клуб потерпел поражение — 0:3.

- После победы на "Борисов-Арене" мы неделю жили надеждой. Но понимали: у топ-конкурентов можно выиграть, только если сойдутся все звезды. На поле "Эмирейтс" выходили с верой в положительный для себя результат. Жаль, поединок продемонстрировал, сколь силен "Арсенал", который заслуженно пробился в следующую стадию.

В целом мы довольно организованно оборонялись, хотя лондонцы постоянно давили, создавали остроту. В эпизоде на 4-й минуте фортуна от нас отвернулась — случился обидный автогол. Еще два мяча пропустили с угловых, а ведь рассчитывали, что получится с точностью наоборот. Однако не заработали перспективных "стандартов" у чужой штрафной.

Тем не менее пару моментов мы имели, и неизвестно, как сложилась бы встреча, если бы отличились. Впрочем, повторюсь: лондонцы по праву идут дальше. Было интересно с ними соперничать — ради таких матчей и играем в футбол. Думаю, еврокубковый сезон-2018/19 нужно занести БАТЭ в актив. Достойно выглядели в очень непростой группе, прошли в 1/16 финала, на стыке годов праздновали три подряд виктории. Да и из сегодняшней неудачи следует извлекать полезные уроки. Увидели, к чему стремиться, какие слабые стороны устранять прежде всего, — цитирует Стасевича официальный сайт БАТЭ.