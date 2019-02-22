Правительство передало жалобу на Шуневича в Генпрокуратуру 22.02.2019, 10:38

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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

Фото: ria.ru

Правозащитники требуют проверить скандальные высказывания главы МВД.

После того, как Генеральная прокуратура и Следственный комитет не усмотрели оснований для проведения проверки, дачи правовой оценки высказываниям министра внутренних дел Игоря Шуневича и привлечения его к уголовной ответственности, правозащитник Валентин Стефанович обратился 7 февраля с заявлением в Совет Министров, сообщает ПЦ «Весна».

Он просил привлечь министра внутренних дел к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им законодательных актов Республики Беларусь. В своем обращении он подчеркнул, что ему отказала Генпрокуратура, поэтому он и обращается в Совмин.

Но вместо этого Совет Министров за подписью Л. Астровской сообщил правозащитнику, что его обращение снова направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения, но уже с "резолюцией Заместителя Премьер-министра". Таким образом, Генпрокуратура уже второй раз рассмотрит вопрос о привлечении министра внутренних дел к ответственности. Ранее на обращение ПЦ «Весна» Генеральная прокуратура ответила, что при изучении содержания интервью Игоря Шуневича телеканалу ОНТ установила, что министром было "высказано личное мнение по некоторым вопросам".

Напомним, Правозащитный центр "Весна" за подписью председателя Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича направили заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с тем, чтобы эти госорганы провели проверку по факту дискриминационных высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича по телевидению.

Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Республики Беларусь, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Следственный комитет без всяких лингвистических экспертиз решил, что в высказываниях министра Шуневича нет разжигания вражды. Мало того, в своем ответе СК написал, что "чьи-либо мнения, комментарии событий, которые произошли, не являются основанием для проведения проверки в порядке, установленном УПК".