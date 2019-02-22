IndustriALL о профсоюзе РЭП: Мы своих не сдаем и всегда поддерживаем 2 22.02.2019, 14:19

В ближайшее время в Брюсселе состоится встреча профсоюзов по ситуации в Беларуси.

В Пленуме Совета профсоюза РЭП принял участие региональный представитель Глобального союза IndustriALL по СНГ Вадим Борисов. Он рассказал о работе IndustriALL по отстаиванию прав профсоюзов Беларуси и лидеров РЭП, о дальнейших планах сотрудничества с белорусскими независимыми профсоюзами, пишет praca-by.info.

– Борьба за права – это постоянная работа, иногда рутинная; она не всегда эффектно выглядит, но, раз мы за нее взялись, будем идти до конца. Поскольку эта международная машина - и МОТ и IndutrиALL - закружилась, она будет вращаться, пока не перемелет, и пока мы не придем к нужным результатам. Иногда на это нужно много времени, но принцип в том, что мы своих не сдаем и всегда поддерживаем, и в этом смысле вы можете на нас рассчитывать.

Участники Пленума задавали вопросы о ситуации с профсоюзным движением в России, о тенденции в мировом рабочем движении. Вадим Борисов отметил общие негативные тенденции в ситуации с правами работников в странах СНГ.

– Все эти повышения пенсионных возрастов идут против тенденций мирового рынка труда, мирового профсоюзного движения. В Италии в прошлом месяце под давлением профсоюзов принято решение о сокращении на 5 лет пенсионного возраста, в Польше было принято подобное. Более того, в Италии обсуждали всеобщий безусловный базовый доход более 700 евро, независимо от того, работает человек или нет. Это связано с наступлением Индустрии 4.0, с роботизацией, с тем, что больше людей будет уходить с производства. Молодежь не может найти нормальных рабочих мест, а при повышении пенсионного возраста пенсионеры будут держаться за свои места. Идет стравливание поколений рабочего класса между собой. А если у тебя есть безусловный базовый доход, то можно искать достойную работу по специальности. В этом смысле тенденции, которые наблюдаются в нашем регионе, идут во вред рабочим, они подрывают основы и права профсоюзов, получается, что мы пытаемся идти против общемирового течения.

После Пленума Борисов ответил на несколько вопросов "Рабочей солидарности".

– Как вы оцениваете роль профсоюза РЭП в белорусском и международном профсоюзном движении? Наш профсоюз небольшой, но почему к нему такое внимание?

– Я считаю, и это не красивые слова, что РЭП является такой экспериментальной площадкой: в рамках этого профсоюза много было и есть инициатив, различных креативных моментов, которые вы используете в своей работе. Можно рассказывать о результатах профсоюзной работы какими-то серыми бюрократическими словами, а можно делать то, что делают активисты РЭПа. В профсоюзе есть то, что называется драйвом, есть энергия, есть жизнь. А много людей или мало - это, наверное, не самое главное, потому что профсоюз РЭП - это в какой-то степени квинтэссенция профсоюзного движения

Профсоюз должен нести в себе, в своем «сердце» человеческое достоинство. Если этого нет, все остальное уходит на второй план, а вот именно защита человеческого достоинства - это главное, без этого уже можно о существовании профсоюз и не говорить. В профсоюзе РЭП и многие активисты, и руководитель (теперь, надеюсь, временно «бывший») Геннадий Федынич как раз и воплощают эти черты: креативность, борьба за человеческое достоинство. Мы видим высокий уровень доверия к профсоюзу, – это потому что профсоюз продолжает свою работу, свою борьбу, не прогибаясь. Уверен, у РЭПа есть чему поучиться и более крупным профсоюзам.

– В Беларуси практически любая деятельность, которая не совпадает с тем, что предписывают власти, считается политической. Как вы смотрите на такую невольную политизацию деятельности профсоюзов?

– У нас в России в прошлом году суд Петербурга принял решение о ликвидации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». Его обвинили среди прочего в том, что он занимается политикой. Политика, которой он занимался, была в том, что профсоюз собирал подписи под коллективным письмом об изменении статьи 134 Трудового кодекса об индексации заработной платы. Если это политика, тогда все, чем мы занимаемся, - это политика. Здесь вообще вопрос к профсоюзам: долго они будут шарахаться от того, что называют политикой? Например, наши предложения по внесению изменений в бюджет государства с требованием больше денег перенести на социальные расходы - это влияние на политику. Конечно, профсоюзы не стремятся к тому, чтобы захватить власть, но все остальные вопросы - это вопросы внутренней политики государства.

– Что еще можно ожидать от международного профсоюзного движения в деле белорусских профсоюзов?

– Мы будем бороться за отмену судебного решения и проводить международные мероприятия по этому поводу. В том числе, в самое ближайшее время, в Брюсселе состоится так называемый country meeting - это встреча профсоюзов по конкретной стране, в данном случае эта страна - Беларусь.